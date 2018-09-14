Сексисты и расисты. В чем обвиняют Apple после презентации iPhone

В презентационных роликах iPhone участвовали женщины и представители разных национальностей. Самой же компании приписывают культ “белого мужчины” и даже обвиняют в сексизме.

Совсем недавно состоялась долгожданная презентация новых iPhone. За два дня уже много чего было сказано и проанализировано по этому поводу, но некоторые эксперты решили копнуть несколько глубже, чем просто технологии и проверить, действительно ли Apple отвечает образу передового современного бренда.

Редактор известного техноблога Engadget Джессика Кондитт споймала маркетологов корпорации из Купертино на том, что гендерное и расовое равенство в их рекламных роликах не соответствуют действительности.

Журналистка заметила, что героями презентованных видео и изображений были либо женщины, либо мужчины не с белой кожей. Но, по ее словам, показанное равенство и разнообразие совершенно не отвечает ситуации внутри компании.

Джессика пишет: “Проблема не в фотографиях как таковых, проблема - в различии между месседжем, который они пытаются донести и реальностью внутри этого многомиллиардного производителя. Изображения говорят: “Посмотрите, какие мы разные!”, а в реальности в Apple работают в основном белые и в основном мужчины, как это и было всегда”.

Редактор даже привела статистику: 100% людей на фото Apple были либо женщинами, либо людьми “цветной” расы, в то время, как в самой компании только 32% женщин, 9% темнокожих и 13% имеют испанские корни.

Во всех же США, выходцы из Испании составляют 18%, темнокожие - 13%, а среди полов немного доминирует женский - 51%.

Джессика также обратила внимание на то, что в действующем совете директоров Apple из 17 белых мужчин представлены только 5 женщин и это, по ее словам, традиция для компании, которая развивалась вокруг личности Стива Джобса.

Согласно отчету Apple Diversity, в 2017-м в компании было 68% мужчин и 54% из них - белые. На руководящих же должностях абсолютно доминировал как мужской пол (71%), так и белый цвет кожи (66%).

Действительно, презентационные ролики Apple стали своего рода обманом зрения. Вот, к примеру, в этой рекламе новых Apple Watch 4 участвовали представители разных полов, возрастов, рас, даже люди с физическими особенностями, - словом, все, кроме среднестатистических работников Apple.

А объявляли эти чудеса монтажа, как вы уже догадались, тоже в основном белые мужчины. Кондитт подсчитала, что презентация продлилась один час и 45 минут, из которых женщины и представители других рас выступали только 13 минут. Все спикеры-мужчины были белыми, а первая женщина появилась только на 50-й минуте.

На фоне этих цифр, двусмысленно выглядело и вступительное промо Apple: под саундтрек из фильма “Миссия невыполнима”, темнокожая девушка бежала сломя голову через весь Apple Park, чтобы доставить кликер для Тима Кука, который открывает презентацию и принимает бурные овации зала.

Конечно, возможно, журналистка одной из передовых западных техноплатформ немного и сгустила краски, но о проблеме равенства в IT-сфере говорят уже не в первый раз.

Ситуация здесь виляет от крайности к крайности. К примеру, ранее НВ писало о том, что в южнокорейской фирме компьютерных игр IMC Games руководство заставило извиниться одну из своих сотрудниц за оскорбительный твит в отношении мужчин.

Девушка была подписана на несколько феминистских страниц и ретвитнула запись, где в контексте мужчин-сексистов было употреблено слово ”hannam”, приблизительно переводящееся как “отвратительный мужчина”.

Этот пост привлек внимание многих к аккаунту программистки, парни-геймеры требовали ее увольнения, называя девушку ”ракоподобным созданием, которое следует грязной идеологии (феминизму - ред.)”.

Представитель Корейской гильдии разработчиков игр заявил, что подобные случаи в игровом бизнесе происходят из-за большинства потребителей-мужчин. По его словам, шейминг радикальных феминистов и феминисток является выгодным бизнес решением, ведь ядро рынка – мужчины в возрасте 40 и ниже, а именно на их вкусы ориентируется большинство компаний.

В другом случае, перегибать палку могут уже представители правозащитных организаций.

Как писал автор НВ Игорь Никитин, феминистки неоднократно обвиняли разработчиков игр за сексуальную объективацию, малое количество женских персонажей и клише “дамы в беде”.



В частности, нападкам подвергались культовые игры “Ведьмак”, “Grand Theft Auto” и “Mass Effect”, но, зачастую, критики забывали, что элементы внешности и отношение к женщинам передают часть атмосферы, времени и, в конце концов, являются всего лишь игрой.

Кроме этого, обвинять создателей в излишней сексуальности героинь было просто нелогично, поскольку большинство игровых персонажей получают внешность реальных актеров и моделей.

Примечательным был случай, когда студия Hello Games завершила работу над игрой No man’s Sky и сделала групповое фото. Разработчикам досталось за то, что среди них не было темнокожих и женщин.

“Чтобы избавиться от обвинений в дискриминации, студии начинают нанимать людей из-за принадлежности к меньшинствам. В итоге в команды иногда попадают некомпетентные сотрудники, что сказывается на качестве проектов. К тому же, это сказывается на истории и персонажах. В итоге мы получаем “особенных” персонажей, которые не влияют на игру, и будь они “обычными”, то ничего бы не изменилось”, - писал по этому поводу Игорь Никитин.