Сарказм, да? Билл Гейтс сыграет в Теории Большого Взрыва

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сыграет самого себя в 11 сезоне комедийного сериала Теория Большого Взрыва.

Премьера эпизода с участием Гейтса может состояться уже весной нынешнего года, пишет Mashable.

История будет разворачиваться вокруг Гейтса, который на экране останется все тем же миллиардером, а Шелдон с друзьями сделают все возможное, чтобы пообщаться с ним.

Журналисты отмечают, что "Гейтс окажется в хорошей компании". За 11 сезонов в различных сериях "Теории..." можно было увидеть Илона Маска, ученых Стивена Хокинга и Нила де Грасса Тайсона, сооснователя Apple Стива Возняка, астронавта Базза Олдрина и председателя совета директоров Marvel Comics Стэна Ли.

Кстати, в четвертом сезоне сериала Радж рассказывал "о случае, когда Шелдону прилетело от Билла Гейтса". Тогда Шелдон якобы раскритиковал Гейтса за Windows Vista. Но сам основатель Microsoft в той серии на экране не появлялся.

Непонятно, когда будет выпущен на экраны эпизод с Биллом Гейтсом, но Теория Большого Взрыва возвращается в эфир в США в четверг, 1 марта.

В 2017 году НВ сообщало, что сериал Теория Большого Взрыва был официально продлен еще на два сезона. Телеканал CBS достиг договоренности с Warner Brothers Television о продолжении сериала, а продюссеры убедили актеров Джонни Галеки, Джима Парсонса, Кэйли Куоко, Симона Хелберга и Кунала Нийяра продлить контракт.