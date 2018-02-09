Санкции работают. Oracle не будет поставлять программное обеспечение Газпрому

Oracle не будет работать с Газпромом

Американская компания Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, которые включены в санкционный список США.

По новым правилам, Oracle запрещены как новые сделки, так и продление, изменение и обновление действующих контрактов, сообщает российское издание Коммерсантъ.

Запрет коснулся Газпрома, Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и Роснефти, их дочерних предприятий и некоторых зарубежных проектов. Полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб, считают российские участники рынка.

Речь идет о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, подпадающее под действие американской директивы №4.

Запрет распространяется на проекты, стартовавшие 29 января 2018 года или позже. Ограничение также касается любых возобновлений, изменений или продлений уже заключенных контактов. Оно не распространяется только на предоставление финансовых услуг, например, по бухучету или страхованию.

Крупные российские нефтяники применяют для управления проектами, в том числе в добыче, Oracle Primavera. Источник в одной из нефтекомпаний считает, что полный запрет ПО от Oracle нанесет отрасли большой ущерб. В отрасли используется много решений Oracle. Это могут быть отдельные решения или в связке с продуктами других разработчиков, например использование СУБД Oracle для решений SAP, которые внедрены почти во всех нефтекомпаниях России.

Проектов, подпадающих под запрет, в России примерно 1% от общего числа, оценивает Игорь Куваев, технический директор ROGII. Иностранный софт очень распространен в российских нефтяных компаниях, по части геологии до 90% работ может делаться на софте из США, а попытки создать российские аналоги проваливаются, добавляет он. Oracle используется примерно в 30—40% продуктов.