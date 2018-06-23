Первый шаг к знакомству. Лучшие мобильные приложения для поиска романтических отношений

Одиночество - штука исправимая. Собрали для пять мобильных приложений, с помощью которых можно найти себе пару для романтических отношений, компанию для вечеринки или друга для бесконечных разговоров.

Вы удивитесь, когда узнаете, сколько интересных людей вокруг хотят познакомиться. Вот пять способов выйти из зоны комфорта и сделать первый шаг.

Tinder

Одно из самых популярных в мире приложений для знакомств. Работает по принципу совпадения пар, вы выбираете понравившегося вам человека из тех, кто находится поблизости, смахивая его фотографию вправо или влево. Если вы ему тоже понравились, открывается возможность написать ему личное сообщение и начать разговор.

Аудитория Tinder более 57 миллионов активных пользователей в месяц.

Badoo

Самое популярное приложение для знакомств в Украине. Badoo предлагает профили людей, которые вы можете смахнуть вправо если человек понравился и влево если - нет. Принцип тот же что и в Tinder, если человек который понравился вам, заинтересовался вами, то вы получите уведомление и сможете начать разговор.

Badoo предлагает три модели взаимодействия между людьми, общение, поиск новых друзей и романтические отношения.

В разделе Посетители находятся люди, которые заходили на ваш профиль, а Пересечения покажут людей, которые ходят в теже клубы, бары, кафе что и вы.

В приложении есть фановая функция - сравнение лиц. Она находит похожих на вас людей.

Happn

Приложение для знакомств на основе гипперлокации. Оно показывает вам только тех пользователей Happn, которые находятся с вами рядом (в радиусе 250 метров) и в одно и тоже время. Если вам кто-то понравился ставьте лайк и если вам ответят взаимностью, можете договориться о встрече. В ленте профилей можно настраивать фильтры, чтобы кандидаты подходили по заданым параметрам, например, возрасту.

Happn подсчитывает, сколько раз вы пересекались с человеком в публичном пространстве и предлагает познакомиться с ним поближе. Также в профиле у каждого пользователя можно посмотреть карту с вашими совместными местами.

Hater

От ненависти до любви. Еще одно приложение с оригинальным механизмом подбра пар. Hater находит человека, который ненавидит все теже вещи, что и вы. Его придумал банкир Брендан Альпер, который бросил банковское дело и стал стендап комиком. Сначала это была шуточная идея, но позже после ее исследования, Альпер пришел к выводу, что такая модель для знакомства может быть успешной.

После регистрации пользователю предлагается ответить на несколько вопросов о вещах, которые могут вызывать раздражение, например, безделие, фильмы про зомби, высокая арендная плата, ананасы в пицце, Звездные Войны (кто эти люди?).

После этого вам подбирают пару. Еще одна забавная особенность, если вы не знаете, с чего начать разговор, Hater предлагает начать его с фразы: "Перед тем, как встретиться, я хотел бы тебя предупредить, что ненавижу ___________?" и предлагает вариант ответа.

Grindr

Приложение объединяет в себе принцип гипперлокации и совпадения пар. Единственное его отличие от предыдущих приложений заключается в том, что это самая большая в мире социальная сеть для поиска гей-партнеров. Приложение установили уже более 10 миллионов человек.

Приложение показывает других пользователей Grindr, которые находятся рядом, его принцип работы напоминает одновременно и Tinder и Happn, хотя скорее это они напоминают Grindr поскольку он появился раньше.