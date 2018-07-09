Samsung открывает в Индии крупнейшую в мире фабрику смартфонов

Компания Samsung Electronics открыла новый завод в городе Нойде, в штате Уттар-Прадеш.

Предприятие называют крупнейшим в мире мобильным производством, пишет The Verge.

Завод открыли в понедельник, 9 июля, в 17 часов. В мероприятии участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Производство расположено в Нойде, городе-спутнике индийской столицы Дели, и, как говорят, на этом заводе могут собирать до 120 миллионов смартфонов в год. Samsung заявляет, что будет использовать этот завод для выпуска телефонов начального уровня, которые продаются менее чем за $100 долларов, а также для выпуска таких флагманских устройств, как Galaxy S9.

Инициатива премьера Моди "Делай в Индии" привела к повышению тарифов на импортную продукцию в категориях, которые включают устройства связи. В частности, мобильные телефоны, которые сделаны вне Индии, станут дороже 20 процентов. Поэтому, такие компании, как Samsung и Xiaomi, делают свои смартфоны в Индии.

Индия - огромный рынок с более чем 400 миллионами пользователей, но население страны в 1,3 миллиарда означает, что по-прежнему смартфоны есть далеко не у всех. По данным агентства Bloomberg, наибольшим спросом в Индии пользуются смартфоны стоимостью до $250. По итогам прошлого года лидером индийского рынка смартфонов стал Xiaomi, потеснив Samsung.