18 июня 2018, понедельник

Samsung оштрафовали на 400 миллионов долларов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Компания оштрафована за нарушение патента

Компания оштрафована за нарушение патента

Окружной суд штата Техас оштрафовал южнокорейскую компанию Samsung на 400 миллионов долларов.

Компания признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US), передает Bloomberg.

В статье уточняется, что речь идет о патенте на технологию FinFet, которая позволяет значительно повысить производительность микрочипа, снизив его энергопотребление.

Напмоним, в мае 2018 американский суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами, и обязал выплатить компании Apple $539 млн.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове