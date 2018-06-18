Samsung оштрафовали на 400 миллионов долларов

Окружной суд штата Техас оштрафовал южнокорейскую компанию Samsung на 400 миллионов долларов.
Компания признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US), передает Bloomberg.
В статье уточняется, что речь идет о патенте на технологию FinFet, которая позволяет значительно повысить производительность микрочипа, снизив его энергопотребление.
Напмоним, в мае 2018 американский суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав, связанных со смартфонами, и обязал выплатить компании Apple $539 млн.
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