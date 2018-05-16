Samsung готова поставлять процессоры для смартфонов ZTE

Компания Samsung ведет переговоры с несколькими производителями смартфонов, в том числе с ZTE, о поставках мобильных процессоров.

Если переговоры пройдут успешно, компания ZTE получит замену чипам Qualcomm для своих смартфонов, сообщает CNBC.

"Мы обсуждаем со всеми OEM-производителями", - рассказал руководитель подразделения по разработке логических чипов System LSI Инюп Кан, добавив, что о новом клиенте, перешедшем на чипсеты Exynos, планируется объявить в первой половине 2019 года.

Флагманские процессоры Exynos применяются преимущественно в смартфонах Samsung Galaxy, и лишь Meizu является крупным клиентом, использующим эти решения.

Среди тех производителей смартфонов, с которыми Samsung ведет переговоры о поставках процессоров, значится ZTE. Недавно китайская компания вынуждена была прекратить свою основную деятельность, поскольку американским партнерам запретили работать с ZTE. Инюп Кан заявил, что Samsung продолжит вести переговоры с ZTE независимо от исхода торговых переговоров между США и Китаем.

Также Кан сказал, что в этом году ожидается рост его бизнеса на 5-10 процентов в долларовом выражении. При этом он отказался предоставить результаты темпов роста в прошлом году.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE приостановлена ​​на несколько недель.

По мнению экспертов, ZTE может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и США, говорится в статье New York Times.