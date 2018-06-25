Козел отпущения. 5 обвинений, которые могут похоронить мессенджер Telegram

Относительная анонимность и популярность таких инструментов, как каналы и боты, делает Telegram прибежищем для продавцов нелегальных товаров и услуг

Бесплатный доступ к мобильному интернету, распространение пиратского контента и нелегальных услуг, а теперь и вирусов на Android, о которых недавно сообщила компания ESET – в чем обвиняют Telegram.

Мессенджер Telegram набирает популярности в мире благодаря трем ключевым вещам. Он позиционируется как безопасный (во многом на руку этому сыграли скандалы в Российской Федерации) и такой, который не читается спецслужбами. В Telegram удобно обмениваться не только сообщениями (мультимедийными в том числе), но и файлами. Наконец, именно на этой платформе стали очень популярны публичные каналы и боты.

Согласно исследованию, аудитория мессенджера быстрее всего растет в корпумпированных странах, а блокировка Telegram в Иране, где он стал ключевым ресурсом для коммуникации в интернете даже для госструктур, привела к проблемам в их работе.

Хотя аудитория Telegram составляет всего 200 млн человек (состоянием на март 2018) – а это не так много по сравнению с другими популярными сервисами для общения – компания не сходит со страниц СМИ в течение как минимум последнего года. Кое-какие свойства мессенджера играют против него, и речь не о претензиях со стороны властей на тему того, что контент в мессенджере нельзя читать и контролировать.

Если отбросить в сторону обвинения в пособничестве терроризму, которые посыпались на мессенджер в России и скорее укрепили позиции сервиса, чем подорвали, то претензий все равно останется хоть отбавляй.

НВ собрало 5 самых громких обвинений последнего времени.

Пиратский контент

В апреле этого года издание The Outline опубликовало собственное расследование, которое касалось пиратского контента в Telegram. В публикации говорится о том, что количество каналов с музыкой, фильмами и другим контентом, который распространяется нелегально через Telegram, перевалило за тысячу, а аудитория популярных – за сотню тысяч.

Найти нелицензионное видео в мессенджере не составляет труда, пишет The Outline и приводит в пример, что для загрузки свежей премьеры на Netflix, достаточно вбить в глобальный поиск название этого сервиса.

При этом владельцы каналов утверждают, что администрация сервиса не предъявляет к ним претензий и не требует удалить контент, в то время как Facebook регулярно блокировал группы с подобным контентом.

Telegram ограничивает размер файлов (до 1,5 ГБ), но не их количество. Поэтому каналы с нелегальным контентом могут содержать терабайты данных. Владельцы авторских прав на контент выражают недовольство ситуацией, но администрация ресурса не делает серьезных движений, чтобы что-то поменять.

Нелегальные товары и услуги

Относительная анонимность и популярность таких инструментов, как каналы и боты, делает Telegram прибежищем для продавцов нелегальных товаров и услуг.

Как рассказывал на своем выступлении на iForum 2018 Алексей Куприенко, CEO «Underdog» The UnLawyers, рассказывал о том, что мессенджер позволяет без особого труда находить (и вступать) закрытые группы, которые продают услуги по прослушке номеров или базы данных реальных людей. Базы 2012-2014 годов предлагаются практически бесплатно.

Услуга прослушки телефона предлагается по $5 тыс. в неделю или $1 тыс. за «снятие» SMS, в котором приходит пароль для двухфакторной аутентификации в Google. А это в свою очередь позволяет получить доступ к полному архиву данных о пользователе в Google.

Тут нелишним будет напомнить, что в Telegram не только легко заказать прослушку номера, но так же легко стать жертвой злоумышленников. Это один из немногих мессенджеров, который подгружает всю историю переписки при авторизации на новом устройстве. Соответственно, если злоумышленники знают номер телефона потенциальной жертвы и смоги перехватить SMS с кодом авторизации, они могут получить доступ ко всем сообщениям, которые есть в аккаунте пользователя. Исключение составляют секретные чаты.

The Outline также пишет, что в мессенджере продаются базы данных аккаунтов на Netflix, Spotify, Hulu, HBO, CBS, EA Sports, Lynda, Sling, WWE Network, Mega и т.д. Но даже несмотря на то, что об этих каналах известно публично, их не закрывают.

Наконец, Telegram стал площадкой, которая фактически заменила даркнет для пользователей, которые не настолько хороши в технологиях или просто с большей охотой будут искать те же услуги и товары в более подручном сервисе. Ссылки на даркнет-ресурсы в Telegram достаточно легко найти как в поисковике, так и на стенах многоэтажек спальных районов.

Воровство мобильного интернета

В апреле этого года исследовательская компания Flashpoint сообщила, что пользователи Telegram в Бразилии, Колумбии и других странах Латинской Америки используют защищанные каналы для обмена HTTP-инжекторами - что позволяло аудитории каналов получать бесплатный доступ к мобильному интернету, причем даже с нулевым балансом. Все каналы - на испанском или португальском языках, а у одного из таких португальских ресурсов 90 000 пользователей.

По мнению исследователей, это чревато тем, что телекоммуникационная инфраструктура будет активно использоваться злоумышленниками и в итоге это принесет большие потери компаниям. В основном каналы ориентированы на компании из Латинской Америки, Бразилии в частности, однако могут быть использованы в телекоммуникационных сетях по всему миру.

Также эксперты считают, что такое массовое распространение каналов и использование нелегальных способов доступа может быть причиной того, что злоумышленники на самом деле хотят запутать собственные следы.

Распространение вирусов на Android-смартфонах

Наконец, на днях специалисты ESET (разработчик антивирусного ПО) обнаружили бота, который распространяется через мессенджер и захватывает управление устройством – крадет информацию, перехватывает трафик и меняет настройки. С помощью этого бота можно управлять смартфоном жертвы. Троян можно приобрести у кибертерроритов по цене от $25 до $100 в зависимости от комплектации.

Правда есть один важный момент – он работает на поддельных приложениях, загруженных из неофициальных магазинов. То есть потенциальные жертвы киберпреступников в данном случае – жители стран, где Telegram официально заблокирован. Вирус в основном распространяется в Иране.

Нарушение военных патентов

В мае этого года, в разгар блокировки Telegram Роскомнадзором, СМИ сообщили о том, что представитель Минобороны обвиняет мессенджер в нарушении военных патентов. Речь идет о методе автоматической смены IP-адресов, который мессенджер использовал для обхода блокировк в РФ. Источник заявил, что технология была разработана и запатентова в конце 2000-х годов Военной академией связи Минобороны. Однак бывший директор особых направлений в Telegram, Антон Розенберг, утверждает, что идеи обхода блокировок лежат на поверхности и непосредственно в мессенджере использованы не были.

Впрочем, пока такое обвинение звучит только со стороны России, едва ли мировая общественность будет что-то предпринимать против сервиса по этому пункту.

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