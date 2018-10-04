Заклей вебку, ложись спать. 10 шагов, которые помогут защитить ваши личные данные в интернете

Как защитить себя в интернете

После очередной утечки персональных данных в социальных сетях, НВ решило составить список из 10 шагов, которые помешают хакерам украсть вашу личную информацию.

На днях пользователи соцсетей с покорным негодованием восприняли новость об очередной кибератаке и утечке персональной информации. Из-за уязвимости Facebook, от действий хакеров пострадали более 50 млн аккаунтов.

Вряд ли это могло кого-то сильно удивить или даже расстроить, ведь, к сожалению или к счастью, интернет-фишинг и различные виды мошенничества в сети стали повседневной нормой.

В связи с этим, НВ решило разобраться, кто и зачем охотится за вашими личными данными, и составило список из 10 шагов, которые помогут вам защитить себя от киберпреступников.

Кто ворует ваши данные?

Помимо больших компаний, которые собирают big data и потом используют ее в коммерческих целях, за вашей информацией охотятся и различные онлайн-мошенники.

Взлом личного аккаунта на любой платформе и продажа информации оттуда - довольно выгодный бизнес. Существует множество нелегальных аукционов в так называемом “даркнете” - своего рода черном рынке в интернете, где практически невозможно отследить личность пользователей, и, соответственно, продавцов и покупателей.

В даркнете, среди прочего, продают не только данные доступа к аккаунтам отдельных людей, но и настоящие базы данных, которые хранят сотни тысяч реквизитов зарегистрированных в сети.

Сколько стоят ваши аккаунты?



Портал Money Guru провел исследование и рассчитал цену всей информации о среднестатистическом пользователе интернета.

На удивление, в материале говорится, что купить доступ к аккаунту в Facebook чуть ли не дешевле всего - менее $4. Больше просят за Instagram - около $6.

Куда дороже финансовая информация: за возможность входа на страницы онлайн-банкинга или в платежную систему PayPal просят от $260 до $340.

Все данные о пользователе в сети (включая онлайн-покупки, путешествия, средства связи, развлечения и соцсети) обойдутся в даркнете около $1000.

Инструкция из 10 шагов

1. Использование VPN

Довольно распространенный, но действующий метод шифрования подключения, который позволит скрыть практически всю информацию о пользователе.

Украинцы не понаслышке знакомы с различными VPN-приложениями и анонимайзерами из-за отключения ряда российских сайтов. Но, мало кто знает, что кроме доступа к любым веб-страницам, VPN также создает безопасное подключение к общественным сетям и значительно снижает шансы перехвата каких-либо паролей и слежки за вами.

НВ уже писало, что из-за роста популярности анонимайзеров, многие сервисы предлагают платные услуги сохранения анонимности, и при этом все равно собирают ваши данные. Главное условие при подборе VPN-услуг - не платите бездумно за самые популярные сервисы и внимательно читайте условия пользования.

2. Безопасное программное обеспечение

Помимо онлайн-шоппинга и введения ваших банковских реквизитов только на официальных сайтах компаний, стоит задуматься и об использовании более защищенных программ. Конечно, традиционный VPN-браузер TOR иногда требует слишком много времени для загрузки страниц, да и вообще серфинга в сети, но вот “соскочить” из массовых поисковиков можно в любой момент.

Некоторые эксперты пишут, что новый браузер Microsoft Edge блокирует почти 100% вредоносной информации и является самым безопасным, среди других топовых браузеров. НВ также сообщало, что Mozilla тестирует защищенный браузер Firefox Nightly, который должен автоматически блокировать небезопасные страницы, удалять все файлы cookie и ограничивать доступ к памяти вашего устройства.

Адепты анонимности и противники монополии Google до сих пор предпочитают непопулярные решения в виде поисковой системы DuckDuckGo и других “андеграундных” инструментов.

Желательно не игнорировать и простейшие методы идентификации. Киберпреступники часто подделывают сайты крупных организаций для кражи ваших данных. Для этого компании защищают свои веб-страницы с помощью EV SSL сертификата. Вовремя замеченный красный или зеленый замок и восклицательный знак в адресной строке может спасти ваш банковский счет.

3. Файлообменники и торренты

Как бы прискорбно это не звучало, но различные файл-шеринговые системы и полюбившиеся многим украинцам торренты также могут представлять угрозу для вашего компьютера.

Естественно, в современных экономических условиях, даже некоторым компаниям трудно обойтись без пиратских программ и “крякнутого” обеспечения.

Тем не менее , помните, что загрузка и раздача популярного видеоредактора или новой видеоигры способствует недоброжелателям и может навредить вашей личной информации.

Хакеры часто “заливают” на такие сервисы вредоносные программы под видом фильмов, музыки и чего-либо другого, а затем захватывают устройство изнутри.

Советов здесь всего пару, - действуйте на свой страх и риск и пользуйтесь проверенными “пиратами”.

4. Настройка аккаунтов

В сети сотни раз публиковали советы по правильной настройке аккаунтов Facebook, Google, Instagram и любых других платформ. В частности, здесь мы рассказывали о необходимости ограничения Facebook от любой слежки за вашим профилем.

А в этой статье мы описали, какие базовые шаги необходимо предпринять для защиты ваших страниц в Google, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, Telegram и Viber.

В остальном же советы довольно просты: отключения файлов “cookies”, блокировка всплывающих окон, отключение функции автозаполнения логинов и паролей. Да, именно эта удобная вещица может однажды сыграть с вами довольно злую шутку.

5. Управления паролями

С первого взгляда тривиальный, но, на деле, один из наиболее эффективных методов защиты.

Стоить ли говорить об использовании сложных паролей, нескольких комбинаций для разных сайтов, двухфакторной идентификации с помощью мобильного телефона и дополнительных почтовых ящиков, наконец, смены паролей хотя бы раз в несколько месяцев?

Многим лень настолько заморачиваться, ведь проще сохранить в браузере все поля заполненными, а страницы - открытыми.

Если же вы чуть более осторожны, - то все-таки этим стоит заняться. Тем более, что сейчас существует огромное количество менеджеров паролей, которые помогут вам не только сгенерировать случайный сложный код и сохранить его, но и напомнят, когда и какой пароль пора сменить.

6. Отключение геолокации и истории поиска Google

Пользователи часто игнорируют одни из самых простых и надежных дополнительных методов безопасности.

Мы уже говорили о том, что выключить геолокацию в панели инструментов вашего устройства и удалить историю - недостаточно.

На странице отслеживания действий в браузере Chrome существует функция “История приложений и веб-поиска”, которая по умолчанию включена. Вы можете деактивировать ее, но все предыдущие данные о вашей активности в поисковике сохранятся.

Чтобы управлять ними или вообще удалить, - следует перейти к приложеням и веб-поиску. Тут вы увидите все, что сохранял Google до мельчайших подробностей. Остальные параметры можно найти на странице управления веб-поиском.

Ну а чтобы отключить сбор данных о вашей геолокации и истории поиска - нужно посетить страницу записи истории местоположений и истории приложений и веб-поиска.

7. Мониторинг даркнета

Одной из первых превентивных мер защиты вашей информации может стать анализ среды обитания хакеров - вышеупомянутого даркнета.

Когда ни одна из ваших систем не дает сбой, ни один из сервисов не сообщает о возможной атаке, но вы все равно чувствуете, что что-то не так - можно самому проверить, не торгует ли кто-то вашими данными прямо сейчас.

Из-за роста популярности темы онлайн-безопасности, в интернете уже появилось масса как бесплатных, так и платных сервисов по мониторингу даркнета. Вы можете отследить, не фигурирует ли ваша конфиденциальная информация в объявлениях на одном из нелегальных онлайн-аукционов.

8. Обновления

Скучно и банально, но, да, обновление ПО действительно может повысить уровень вашей безопасности.

Пока обывателю кажется, что в очередных обновлениях его операционной системы ничего не меняется, - хакеры находят бреши в устаревших версиях, а производители пытаются их устранить (по крайней мере, хочется на это надеятся).

Технологии движутся семимильными шагами, и методы шифрования могут устаревать чуть ли не каждый год.

Кроме того, что не стоит пренебрегать полным обновлением системы, эксперты также советуют уделять внимание и мелким обновлениям - вроде загрузки новых поколений ваших приложений (особенно антивирусов) и последних плагинов браузера.

Оказывается, даже устаревший Adobe Flash несет в себе потенциальную угрозу.

9. Фильтрация информации

Не забывайте и контролировать, какую информацию о себе вы сохраняете в сети. Иногда, пользователи не замечают, что самостоятельно делятся довольно конфиденциальными данными и сами становятся приманкой для хакеров.

Полезно просто написать в Google свое имя. Возможно, вы будете удивлены, какая информация хранится о вас, и, мало того, она все еще доступна всего по одному клику.

Вдобавок, вам вряд ли удастся полностью удалить свой информационный след или пожаловаться кому-то, ведь все в рамках закона.

Единственный возможный вариант - переходить на начальные сайты, которые хранят ваши данные и пробовать удалять свои профили оттуда. Не стоит забывать, что данные могут пропасть только из результатов поиска, но все еще останутся на серверах и в резервных копиях.

10. Заклейка веб-камеры

Ну и последний, скорее шутливый, способ - заклеить или ограничить видимость вашей веб-камеры.

Приверженцы конспирологических теорий и произведений Оруэлла, наверняка, поддержат такую идею, хотя, есть ли от нее толк - сказать сложно.

Естественно, следить за обыкновенными пользователям не особо выгодно для хакеров.

На практике вспоминаются только случаи троллинга, - к примеру, дистанционного управления компьютером и записи реакции людей на это. Вряд ли за такое будет искать интерпол.

В конце зимы 2018-го, на потеху параноикам, компания HP объявила о выпуске серии новых ноутбуков EliteBooks со шторкой для веб-камеры, которая, якобы, позволяет предотвратить слежку за пользователем.

Причем, это не единственный прецедент - прошлогодние модели Lenovo ThinkPad также комплектовались крышками для веб-камеры.

Согласно легенде, в ноутбуке у самого основателя Facebook Марка Цукерберга веб-камера и один из внешних портов ноутбука тоже механически перекрыты.