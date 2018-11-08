Ручки-то вот они. Facebook обещает не шпионить за пользователями с помощью своего нового гаджета Portal

Компания Facebook объявила, что начинает с 8 ноября поставки своего гаджета для видеочатов Portal.

Старт поставок привел к тому, что компания уточнила свою политику конфиденциальности, пишет TechCrunch.

В своем блоге компания обещает не просматривать и не прослушивать видеозвонки. Вызовы также зашифрованы, и вся технология искусственного интеллекта работает локально на устройстве - данные не отправляются на серверы.

В сообщении Facebook также обещает обрабатывать разговоры так, как это делается в Messenger. Это означает, что компания не будет просматривать вызовы, однако отслеживает использование данных, которые может впоследствии использовать для рекламных объявлений.

"Когда вы делаете видеовызов через Portal, мы обрабатываем ту же информацию об использовании устройства, что и другие устройства с поддержкой Messenger. Это может включать в себя уровень громкости, количество принятых байтов и разрешение кадра - он также может включать в себя частоту и длину ваших вызовов. Некоторая часть этой информации может использоваться в рекламных целях", - заявили в Facebook.

Другими словами, гаджет не собирает личные данные, а отслеживает информацию. И, честно говоря, если у вас есть учетная запись Facebook, вы уже подписались на эти условия.

Отметим, что новинка поставляется в двух конфигурациях: Portal, похожий на Echo Show, и более крупный Portal +, по цене $199 и $349 соответственно.

Ранее НВ сообщало, что Facebook Messenger скоро позволит вам удалить отправленные сообщения в течение 10 минут после того, как вы их отправили. Как указано в примечаниях к выпуску версии 191.0 клиента iOS Messenger, функция появится "скоро".