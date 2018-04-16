Российские чиновники готовы блокировать VPN-сервисы из-за Telegram

Зампред комитета российской Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников допустил оперативные изменения в российском законодательстве, если Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать мессенджер Telegram.

В частности, Госдума может принять новые законы против VPN-сервисов, с помощью которых можно обходить блокировки, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что сейчас, если возникнет такая необходимость дополнительно отрегулировать этот вопрос, после того как Роскомнадзор начнет блокировку Telegram, мы посмотрим, достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку или же нет. Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесем", — заявил Крупенников.

По словам депутата, после того, как Роскомнадзор запустит процедуру блокировки Telegram, станет ясно, нужны ли дополнительные меры и новые законы.

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", — сказал Крупенников.

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Напомним, что в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.

13 апреля стало известно, что судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.