Роскомнадзор обвинил Telegram в координации терактов

Все последние теракты, произошедшие в том числе в России, якобы координировались через Telegram.

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что есть неопровержимые доказательства, но какие именно, раскрывать не стал. Также не уточняется, о каком временном периоде идет речь.

"Это подтверждено результатами оперативно-разыскной деятельности Федеральной службы безопасности. Поэтому, если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность", — уточнил чиновник, выступая на форуме.

Кроме того, Жаров назвал требования ФСБ к Telegram обоснованными.

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Ранее Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

В то же время, 15 мая стало известно, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера. Ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе.