Резать по живому. Почему только отказ от потребительской электроники может спасти Sony

Sony в свое время была легендой во многих сферах своего пристутствия

Ни смартфоны, ни камеры, ни даже игровые приставки не помогут Sony вернуть былое величие и доходы. Судя по всему, руководство компании считает, что лучший способ сохранить ее — отказаться от бесперспективных направлений, то есть потребительской электроники.

В издании Gizmodo вышла новость о том, что новый руководитель Sony, Кеничиро Йошидо, вероятно, откажется от выпуска потребительской электроники и сосредоточится на развитии других направлений. Это сервисы, полупроводники, ИИ и робототехника. Такой шаг поможет в перспективе трех лет нарастить прибыльность.

НВ анализирует, почему это самый верный выход для японской компании.

«Новый генеральный директор Sony Кеничиро Йошида имеет трехлетний план по повышению прибыли компании. Во время презентации для инвесторов он представил три основные области для инвестиций — это сервисы, полупроводники и ИИ/робототехника. Если вы поклонник Sony, то наверняка заметили отсутствие одной из ключевых вещей в будущем: гаджеты», - пишет Gizmodo.

Параллельно с этим заявлением, накануне отчета Sony перед инвесторами, также пошли слухи о том, что руководство планирует сократить инвестиции в потребительскую электронику — и даже пока этого не произошло, несмотря на то, что Sony продала меньше устройств, она заработала больше денег за счет игр и развлечений, пишет Bloomberg.

Sony в свое время была легендой во многих сферах своего пристутствия. Телевизоры компании были символом японского качества, плеер Walkman – символом портативного доступа к музыке, телефоны смогли составить достойную конкуренцию Nokia в 2000-х годах, во времена партнерства с Ericsson. Sony PlayStation считается самой популярной приставкой в мире. Но все эти сегменты больше не являются курицей, которые несет Sony золотые яйца.

Как сообщает Gizmodo, с 2011 по 2018 год продажи потребительской электроники Sony сократились почти вдвое — с 81 млн до 41,3 млн. Упали практически все категории. В смартфонах компания давно проиграла битву китайцам, и ее доля растворилась в «других».

Мобильное подразделение генерирует больше убытков, чем прибыли. Даже сегмент камер и игровых приставок просел. Продажи PS4 сократились, и в компании признали, что жизненный цикл устройства вырос.

Телевизоры и камеры в принципе рынок не растущий, а скорее стагнирующий. Ситуацию усугубляют успехи корейских и китайских компаний (в последние годы все больше последних) во всех сегментах, где Sony была ранее сильна.

Сервисы

Доход с сервисов никогда не был основным для компании. Аналитики предполагают, что Sony будет нелегко переключиться на новую модель заработка.

Тем не менее, по большому счету, он никогда не был основным и для многих других гигантов, которые сейчас смещают свой фокус в направлении сервисов. Apple, Fitbit, в некотором смысле Microsoft (компания движется от продажи лицензий к продаже подписок) — все гиганты осознают, что по мере увеличения цикла жизни устройств и насыщения рынка стабильный денежный доход могут принести если не новые сегменты, то регулярные деньги, получаемые от лояльных потребителей. Им нужен контент для их устройств. Компаниям — деньги. Это Win-Win. И это мировой тренд. Если слухи окажутся правдивыми, Sony просто станет еще одной , кто ему последует.

Как компания, которая создала самую популярную игровую приставку, она может рассчитывать на то, что владельцам устройства будет нужен контент. И продажа подписки — не такой же уровень затрат, как разработка и выпуск устройств. Каждый гаджет — это вполне конкретные деньги, которые нужно затратить на его производство, логистику, сервисное обслуживание. Контент в свою очередь требует максимум регулярных затрат на маркетинг.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что с сервисами у Sony не все так гладко. Хотя доход от игр за два года вырос примерно в полтора раза, а количество подписчиков, которые платят по $60 ежемесячно, возросло почти до 35 млн, слабое место компании — это ТВ-контент. Sony лишилась доступа к аффилиатским доходам от ABC, CBS, Fox и NBC.

Полупроводниковый бизнес

Sony Semiconductor – дочерняя компания японского гиганта. Она занимается разработкой линз для камер смартфонов и фотокамер, автомобилей, камер наблюдения, microLED-дисплеев и многого другого (полный список, достаточно большой, можно посмотреть на сайте).

Несмотря на то, что Sony так и не смогла реализовать потенциал, например, собственных линз в своих же смартфонах, продажа компонентов на сторону генерирует прибыль. Так, например, линзы Sony используются в смартфонах Samsung и Apple.

Также продукция этого подразделения имеет потенциал в новых отраслях, таких как самоуправляемые автомобили, которые в ближайшие годы будут развиваться.

Впрочем, и тут не все так гладко. За последний год, как сообщает Bloomberg, это подразделение продемонстрировало сокращение доходов от года к году на 39%. Если вспомнить тенденцию компаний-лидеров рынка к инвестициям в собственный R&D в ключевых компонентах (напомним, что Apple, по слухам, разрабатывает и собственные microLED-дисплеи, и собственные линзы), Sony не может чувствовать себя защищенной в этой нише, даже если ее разработки будут перспективнее, чем у конкурентов.

На данный момент руководство компании считает, что ей необходимо уделять больше внимания интеллектуальной собственности и лицензионным отчислениям.

ИИ/робототехника

Япония является одним из мировых лидеров в разработках в области робототехники, и тут у Sony есть подходящий бэкграунд и какой-никакой опыт. Так как этот сегмент также является одним из самых перспективных, в отличие от потребительской электроники (во всяком случае в том состоянии, в котором он находится у Sony), продажи которой падают.

Ни в одном рейтинге самых перспективных в робототехнике компаний Sony пока не значится. Но это не значит, что компания не сможет ничего добиться в этом направлении, если не сосредоточит на нем свои усилия.

6 провальных продуктов Sony за последние 10 лет

1. Sony Xperia X1 - первый и единственный смартфон компании на ОС Windows Mobile. Вышел на рынок в 2008 году, когда фактически Android только появился, но Symbian и Windows Mobile уже были в роли отстающих. В дальнейшем компания переключилась на выпуск Android-смартфонов.

2. Экраны флагманских смартфонов - тут сложно выделить одну конкретную модель, потому что болезненное стремление Sony экономить на спичках сыграло против компании в битве за рынок Android-смартфонов. Она из модели в модель экономила на дисплеях флагманов, однако не спешила ставить цену ниже, чем у конкурентов, у которых такой проблемы не было. Но фактически первым аутсайдером стал Xperia Z1 — "облегченный" флагман без влагозащиты и с блеклой матрицей (в то время как LG и HTC щеголяли добротными IPS-экранами, а у Samsung были уже неплохие AMOLED-матрицы).

3. Sony Xperia ZX2 и ZX2 Compact - два новых флагманских смартфона компании, без аудиовыхода, зато по заоблачной цене и с такими рамками вокруг дисплея, будто на улице 2016 год, а не 2018-й.

4. PS3 Home - ответ Sony на Nintendo’s Miis. Своего рода социальная платформа, которая работала так, что лучше бы ее не было.

5. Ноутбуки Sony Vaio - некогда качественные и в принципе более-менее любимые в бизнес-среде, как и многие продукты Sony со временем стали слишком дорогими для своих характеристик (да, и тут компания начала экономить на спичках).

6. The PlayStation Phone (он же Sony Ericsson Xperia Play) вышел в 2011 году. Но Android-смартфон с элементами управления в духе игровой консоли оказался нежизнеспособным. Впрочем, Facebook тоже не удалось выпустить достойный смартфон для поклонников своего ключевого сервиса. Так что от тщеславия пострадала не только Sony.