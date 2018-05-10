Разработчики Telegram создали сервис по хранению персональных данных

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме.

Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram, сообщают Ведомости со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что все необходимые документы и данные нужно будет один раз загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов. По словам одного из собеседников Ведомостей, Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объясняет Александр Филатов, партнер SP Capital – эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON и помогала Telegram привлекать других инвесторов в эту блокчейн-платформу.

Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров, говорит собеседник Ведомостей, знакомый с членами технической команды Telegram. С кем ведутся переговоры, он не сказал. Доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Компания якобы рассматривает возможность совместного с Telegram запуска, но совладелец Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя.

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать.

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Ранее НВ сообщало, что юристы Telegram обжаловали решение Верховного суда России, который отказался удовлетворить иск мессенджера о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.