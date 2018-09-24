"Ради вашей защиты". Что скрывает Google о персональных данных в последнем обновлении Chrome

Google не предупредил пользователей о том, что будет автоматически синхронизировать их информацию

Браузер Google Сhrome теперь будет автоматически синхронизировать ваши личные данные между всеми своими сервисами. В сети таким обновлением недовольны, но в компании говорят, что это повысит уровень защиты пользователей.

Пару недель назад в Google объявили о чуть ли не самом революционном решении за всю историю интернета: корпорация планирует отказаться от использования традиционных интернет-адресов URL, поскольку они являются слишком сложными и непонятными для пользователей.

Об этом стало известно в 10-летний юбилей браузера Chrome, когда компания внедрила последнее обновление Chrome 69. Помимо существенных изменений в дизайне, разработчики намерены серьезно укрепить надежность адресной строки и обезопасить свой браузер в целом.

Но, видя врагов для пользователей только вовне, менеджеры Google, наверное, считают, что именно их сервис является опорой надежности и защиты, и позволяют себе все больше распоряжаться любыми персональными данным, даже не предупреждая об этом.

Как пишет издание ZDNet, в последнем обновлении Chrome, браузер сможет автоматически синхронизировать данные зарегистрированных пользователей, когда они заходят на сайты, принадлежащие Google.

Многие годы, такая система синхронизации работала независимо от того, вошли вы в свой аккаунт браузера или нет. Теперь же, ваша информация из Chrome, включая историю, пароли, закладки и многое другое, будет автоматически передаваться на все сопряженные сайты Google (по типу Gmail, YouTube и т.д.)

Одна из инженеров Google Адрианна Портер Фелт в ответ на критику написала, что подобные изменения наоборот призваны укрепить защиту персональных данных пользователей.

Адрианна говорит, что часто в одном браузере работают сразу несколько человек и информация случайно может передаваться между зарегистрированными аккаунтами. Теперь же, Google автоматически будет синхронизировать данные вашего браузера на все свои сервисы.

It's not just a handful of people sharing -- it's extremely common, and a major way for data to accidentally "leak" between accounts. But I understand why you don't like it. September 22, 2018

Тем не менее, негодование пользователей вызвало то, что функцию синхронизации невозможно отключить и Google вовсе не предупредил об этом нововведении пользователей.

Кроме этого, согласно ZDNet, известный эксперт по шифрованию и профессор Университета Джонса Хопкинса Мэттью Грин также назвал обновление Google обманчивым, поскольку точно непонятно как именно включить или отключить функцию автоматической синхронизации.

Как ранее писало НВ, около месяца назад агентство Associated Press опубликовало отчет, согласно которому, чтобы избавиться от слежки Google за вашими устройствами - нужно попасть в дебри настроек браузера, всех приложений на компьютере и мобильных девайсах. Несмотря на поверхностную защиту, отключения данных о местоположении и удаление истории, Chrome так или иначе продолжает собирать вашу личную информацию.



За лето 2018-го это уже третий случай, когда медиа жестко критикуют калифорнийскую интернет-корпорацию за расширение своей власти над данными пользователей по всему миру.

Напомним, 18 июля Антимонопольный комитет Европейского Союза объявил о том, что Google должна выплатить $5,1 млрд за нарушение правил конкуренции на рынке смартфонов.

Компанию обвинили в соглашениях с производителями смартфонов HTC, Huawei и Samsung, согласно которым они должны были изначально устанавливать сервисы Google на своих смартфонах.

Антимонопольный комитет также сообщил, что Google финансово стимулировал производителей электронных устройств и операторов мобильной связи для продвижения своих услуг. IT-корпорация даже требовала от производителей подписывать соглашения о том, чтобы они не продавали смартфоны с модифицированными версиями Android, в которых не было приложений Google.