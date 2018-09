"Ради вашей защиты". Что скрывает Google о персональных данных в последнем обновлении Chrome

Браузер Google Сhrome теперь будет автоматически синхронизировать ваши личные данные между всеми своими сервисами. В сети таким обновлением недовольны, но в компании говорят, что это повысит уровень защиты пользователей.

Пару недель назад в Google объявили о чуть ли не самом революционном решении за всю историю интернета: корпорация планирует отказаться от использования традиционных интернет-адресов URL, поскольку они являются слишком сложными и непонятными для пользователей.

Об этом стало известно в 10-летний юбилей браузера Chrome, когда компания внедрила последнее обновление Chrome 69. Помимо существенных изменений в дизайне, разработчики намерены серьезно укрепить надежность адресной строки и обезопасить свой браузер в целом.

Но, видя врагов для пользователей только вовне, менеджеры Google, наверное, считают, что именно их сервис является опорой надежности и защиты, и позволяют себе все больше распоряжаться любыми персональными данным, даже не предупреждая об этом.

Как пишет издание ZDNet, в последнем обновлении Chrome, браузер сможет автоматически синхронизировать данные зарегистрированных пользователей, когда они заходят на сайты, принадлежащие Google.

Многие годы, такая система синхронизации работала независимо от того, вошли вы в свой аккаунт браузера или нет. Теперь же, ваша информация из Chrome, включая историю, пароли, закладки и многое другое, будет автоматически передаваться на все сопряженные сайты Google (по типу Gmail, YouTube и т.д.)

Одна из инженеров Google Адрианна Портер Фелт в ответ на критику написала, что подобные изменения наоборот призваны укрепить защиту персональных данных пользователей.

Адрианна говорит, что часто в одном браузере работают сразу несколько человек и информация случайно может передаваться между зарегистрированными аккаунтами. Теперь же, Google автоматически будет синхронизировать данные вашего браузера на все свои сервисы.

It's not just a handful of people sharing -- it's extremely common, and a major way for data to accidentally "leak" between accounts. But I understand why you don't like it.