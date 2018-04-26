Работу на Amazon и Tesla назвали самой опасной в США

Национальный совет по безопасности и гигиене труда США (National COSH) опубликовал отчет, в котором были представлены компании, которые больше других подвергают своих работников риску.

Антирейтинг возглавили Amazon и Tesla, пишет Gizmodo.

"Каждый день кто-то из работников не приходит домой в свои семьи из-за трагедий, которые, как мы знаем, могли быть предотвращены. В этом году мы определили несколько компаний, которые получили конкретные предупреждения о безопасности и не смогли их исправить. Рабочие заплатили максимальную цену за эти неудачи", - сказал в заявлении исполнительный директор National COSH Марси Гольдштейн-Гелб.

Для составления отчета, озаглавленного "The Dirty Dozen 2018", Совет получил информацию от активистов здравоохранения и безопасности и посмотрел на "серьезность травм рабочих; подверженность неоправданному и предотвратимому риску а также на деятельность работников по улучшению условий их здоровья и безопасности". В докладе отмечается, что часто эти травмы и смертельные случаи можно было предотвратить, если принять эффективные меры по охране здоровья и безопасности.

National COSH обнаружил, что семь рабочих были убиты на складах Amazon с 2013 года, причем три из этих смертей произошли в течение пяти недель в прошлом году. В докладе указывается на лицемерие руководства, учитывая, что генеральный директор Джефф Безос в настоящее время является самым богатым человеком в мире, и его компания в настоящее время занимается покупкой места для своей второй штаб-квартиры.

"Его обширное богатство во многом зависит от бизнес-модели, которая характеризуется неустанным темпом работы и постоянным мониторингом сотрудников", - говорится в отчете.

Что касается Tesla, то компания "преуменьшает количество и серьезность травм на рабочем месте". Число травм на заводе во Фримонте на 31% выше, чем в среднем по отрасли в 2015 и 2016 годах, а уровень серьезных травм на 83% выше, чем в среднем по отрасли в 2016 году.

В электронном письме Gizmodo представитель Tesla в ответ на отчет подробно описал усилия по повышению безопасности на фабрике, включая улучшение подготовки и дополнительного надзора, и заявил, что Tesla стремится "стать самой безопасной фабрикой на Земле".

Также в десятку компаний, условия труда на которых хуже всего, авторы работы включили Lowe's, Dine Brands Global, Inc. сельскохозяйственные фермы, фабрику по производству косметики и компанию по управлению отходами.