Qualcomm представила три новых процессора Snapdragon для недорогих устройств

В рамках Всемирного мобильного конгресса в Шанхае компания Qualcomm представила новые мобильные платформы Snapdragon 429, Snapdragon 439 и Snapdragon 632.

Все три процессора поддерживают установку двойных камер, а это сделает такую технологию более распространенной, пишет Engadget.

Новый чип Snapdragon 632 приходит на смену Snapdragon 626 и способен предложить повышенную на 40 % производительность CPU за счет комбинации 8 ядер Kryo 250 @1,8 ГГц (4 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных), а также 10-процентный прирост скорости графики.

Процессор способен обеспечить запись видео 4K, функции ИИ и высокоскоростное соединение LTE за счет модема Snapdragon X9. Платформа поддерживает обработку данных с 24-Мп камеры или с двойной 13-Мп камеры, а также разрешения экранов вплоть до FHD+.

В то же время, восьмиядерный Snapdragon 439 и четырехъядерный 429 больше ориентированы на повышение качества базовой линии недорогих устройств. Они поддерживают двойные 8-мегапиксельные камеры и не будут обрабатывать 4K, но они должны дать на 25 процентов больше производительности процессора по сравнению с их предшественниками (430 и 425).

Системы Snapdragon 439 и 429 также взаимозаменимы, что упрощает создание конечных устройств. Все они поддерживают продвинутые функции вычислительной фотографии вроде искусственного эффекта боке в реальном времени, постобработки, быстрой фокусировки, точного выбора баланса белого, экспозиции.

Qualcomm ожидает, что первые телефоны, использующие эти чипы, появятся где-то во второй половине года. Эти процессоры, по мнению разработчиков, должны внедрить двойные камеры всюду, кроме самых дешевых смартфонов. Это обнадеживающая новость для всех, кто хочет получить высококачественные снимки, но не нуждается в быстрорастущей производительности.