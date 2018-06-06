Qualcomm анонсировал свой первый процессор для ноутбуков

Американский производитель процессоров Qualcomm на выставке Computex 2018 показал чип Snapdragon 850.

Это первый процессор компании, который создан специально для использования в ноутбуках вместо телефонов или планшетов, сообщает Gizmodo.

В начале 2018 года на рынке появились первые ноутбуки с процессорами Qualcomm на Windows 10. В них использовался процессор Snapdragon 835, середины 2017 года. Новый процессор имеет частоту 2,96 ГГц и на 30% быстрее, чем Snapdragon 835. В нем используется такой же 10-нанометровый техпроцесс, что и в Snapdragon 835, графика Adreno 630 и ядра Qualcomm Kryo 385.

Переход на Snapdragon 850 должен увеличить время автономной работы, ожидается прирост порядка 20%. Пока неизвестно, связано ли это только с новой SoC или с оптимизациями Windows 10. Но дополнительные часы работы позволят заряжать ноутбук даже не каждый день. Процессор поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 4+.

Новый процессор поддерживает HDR-дисплеи и съемку видео в разрешении 4K со встроенной камеры. Модем X20 LTE обеспечивает передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с.

К сожалению, проблема в том, что неизвестно, когда производители ноутбуков добавят новый чип Qualcomm в реальную систему. Мы, вероятно, не увидим ни одного ноутбука на Snapdragon 850 до поздней осени.

По слухам, одним из первых устройств на платформе Snapdragon 850 станет ноутбук HP Chimera 2. Портативный компьютер Chimera 2 сможет работать не только в беспроводных сетях Wi-Fi, но и в мобильных сетях 4G: соответствующие возможности обеспечит модем Snapdragon X20 LTE. При этом первым гаджетом на Snapdragon 850 может стать некое неназванное устройство от Samsung Electronics. Также Windows-ноутбук на платформе Snapdragon 850 проектирует компания Dell.