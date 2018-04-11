Процесс пошел. 12 марта суд начнет слушать дело о блокировке Telegram в РФ

Таганский суд Москвы принял к рассмотрению иск Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, уже 12 апреля состоится досудебная подготовка по иску.

Первое заседание суда пройдет в открытом режиме, сообщила 11 апреля пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 мск", - сказала пресс-секретарь в комментарии ТАСС, добавив, что по итогам слушаний будет назначена дата рассмотрения иска по существу.

В то же время, адвокаты Telegram просят суд перенести досудебное рассмотрение иска на более поздний срок.

"Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено", - написал адвокат представителей мессенджера Павел Чиков.

Ранее Роскомнадзор дал представителям мессенджера 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей в соответсвии с законами РФ. Этот срок истек 4 апреля.

В пятницу, 6 апреля Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.