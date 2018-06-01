Проснулись. Twitter массово блокирует аккаунты пользователей, которым на момент регистрации не было 13 лет

Разработчики Twitter начали блокировать пользователей, чей возраст не соответствовал правилам пользования сервисом на момент регистрации учетной записи.

Поскольку сервис микроблогов Twitter был запущен в 2006 году, многим из таких пользователей сейчас гораздо больше 18 лет, пишет Guardian.

На такой шаг администрация Twitter пошла в попытке выполнить требования "Общего регламента по защите данных" (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза.

"Я получил сообщение о том, что моя учетная запись была заблокирована, и для обработки моих данных потребуется родительское согласие, или моя учетная запись будет удалена", - сказал Guardian один пользователь, которому 20 лет. Он завел учетную запись в 2009 году, не указав день рождения, а затем поставил поддельный возраст, как только компания представила возможность добавить эту информацию. Затем он обновил ее до своего фактического дня рождения.

Twitter пока не комментирует официально эту ситуацию. При этом источники в компании подтвердили, что решение о блокировке было принято. Поскольку у соцсети нет инструментов для разделения контента, созданного пользователем в возрасте до 13 лет и контента, созданного тем же человеком, которому уже исполнилось 13, разработчики решили, что единственным способом соблюдения нового закона будет блокировка некоторых пользователей.

Тем не менее, Twitter, по-видимому, работает над более адекватным решением, а некоторые пострадавшие сообщили о возможности восстановления доступа к своим аккаунтам, после предоставления документов, которые подтверждают их нынешний возраст.

Twitter является единственной социальной сетью, которая таким образом интерпретировала новое законодательство ЕС. Snapchat, Facebook и Instagram не смогли незамедлительно ответить на запросы о том, как они будут реагировать на возникшую ситуацию, но ни одна из компаний не применяла аналогичные запреты для пользователей.