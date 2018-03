Прощайте, девочки. Журнал Playboy удалил свою страницу в Facebook

Во вторник вечером, 27 марта, компания Playboy Enterprises объявила о дезактивации своего аккаунта в соцсети Facebook.

Как отмечают журналисты Mashable, заявление Playboy "звучит так, как будто журнал наконец-то освободился от Facebook".

"В течение многих лет Playboy было сложно выразить наши ценности на Facebook из-за его строгих правил содержания и политики. Мы столкнулись с единственной альтернативой, которая заключается в том, чтобы изменить голос Playboy, чтобы соответствовать требованиям Facebook о том, что можно публиковать на его платформе", - говорится в сообщении.

Но "недавние новости о возможной утечке данных пользователей с Facebook" побудили Playboy приостановить свою деятельность в соцсети.

"Есть более 25 миллионов поклонников, которые участвуют в жизни Playboy через наши различные страницы Facebook, и мы не хотим быть соучастниками в отношении описанной практики", - говорится в заявлении.

Ранее НВ сообщало, что компания SpaceX удалила свою официальную страницу в социальной сети Facebook после обещания основателя компании Илона Маска на фоне скандала с утечкой персональных данных пользователей.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.