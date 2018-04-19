Прощай, анонимность. Депутаты Беларуси в первом чтении одобрили изменения в Закон о СМИ

Депутаты приняли поправки в Закон о СМИ, согласно которым комментаторов на интернет-форумах должны идентифицировать, а сотрудники интернет-изданий, которые не прошли регистрацию, не будут считаться журналистами.

За изменения проголосовали 98 депутатов, против — 2, сообщает издание TUT.by.

Поправки в Закон о СМИ в Беларуси предполагают добровольную регистрацию интернет-ресурсов в качестве СМИ. Сотрудники незарегистрированных интернет-ресурсов не будут считаться журналистами, а госорганы будут вправе отказать им в аккредитации. Также вводится обязательная идентификация тех, кто размещает материалы в интернет-ресурсах, в том числе комментаторов на форумах, допускается возможность блокировки социальных сетей.

По словам профильного министра Александра Карлюкевича, необходимость изменений в Закон о СМИ связана в том числе с гармонизацией законодательства Беларуси с законодательством России и Казахстана. А в заключении депутатской комиссии сказано, что "законопроект направлен на защиту государственных и общественных интересов, национальной безопасности".

"Интернет далеко не всегда служит развитию общества и государства", — объяснил депутатам министр информации необходимость изменений в закон.

Закон также запретит распространение продукции иностранных СМИ в Беларуси без наличия разрешения, а редакции телеканалов должны будут обеспечить в еженедельном объеме вещания объем телепередач белорусского (национального) производства не менее 30 процентов.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием "легитимизировать откровенный фарс", но пообещали обжаловать решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Telegram использовал инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок. Также НВ сообщало, что российский регулятор Роскомнадзор по состоянию на 17 апреля заблокировал 15,8 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров - Amazon и Google.