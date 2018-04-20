Производитель процессоров Qualcomm увольняет полторы тысячи сотрудников

Qualcomm Inc. начала сокращать около 1500 рабочих мест в Калифорнии для выполнения обязательств перед инвесторами о сокращении затрат на $1 миллиард.

Увольнения в Калифорнии составят большую часть сокращений в компании, хотя некоторые позиции будут сокращены в других регионах, сообщает агентство Bloomberg.

Компания Qualcomm подтвердила, что сокращает свою штатную и временную рабочую силу, однако не указала численность уволенных и подразделения, в которых они работали.

"Мы пришли к выводу, что сокращение рабочей силы необходимо для поддержки долгосрочного роста и успеха, что в конечном итоге принесет пользу всем заинтересованным сторонам", - говорится в заявлении Qualcomm. Компания подчеркнула, что будет предлагать выплаты выходных пособий пострадавшим.

Еще в январе нынешнего года на собрании акционеров руководство компании пообещало инвесторам сократить затраты на производство на сумму $1 миллиард, чтобы нарастить собственную прибыль. Это должно было помочь компании противостоять агрессивному поглощению со стороны Broadcom. Однако, администрация Трампа запретила сделку на том основании, что она будет представлять угрозу национальной безопасности.

Это не первый раз, когда Qualcomm сокращает рабочие места. В 2015 году, после давления со стороны инвестора, производитель процессоров объявил о реструктуризации, которая привела к тысячам увольнений. Сейчас в компании работают примерно 34 тысячи человек.

Точное число уволенных будет названо в следующие несколько дней, когда Qualcomm подаст так называемые WARN-уведомления или уведомления о корректировке рабочей силы для Калифорнии. Компании обязаны подавать такую ​​заявку, когда они увольняют 50 или более сотрудников в течение 30-дневного периода.