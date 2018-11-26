Прогнулись. Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей некоторые посты

Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.

Издание Коммерсантъ сообщает, что это первый заметный случай блокировки по закону, вступившему в силу в апреле 2018 года.

В октябре 2018 года Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Кенеса Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, Компромат.Ру и LiveInternet, признав опубликованную на них информацию о казахстанском бизнесмене порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

Господин Ракишев требовал удалить информацию, признать ее запрещенной к распространению на территории России, а также признать деятельность сайтов ответчиков незаконной. Суд согласился на блокировку отдельных страниц и признал нарушение прав на защиту персональных данных, но отказался удовлетворять два последних требования.

На части площадок информация заблокирована операторами связи, другие же, включая Facebook и Instagram, сами заблокировали спорные посты. В частности, на страницах публикаций в Facebook указано: "Контент в стране Россия недоступен". Для пользователей из других стран посты по-прежнему доступны.

Спорная информация касалась личной жизни и бизнеса владельца БТА-банка Кенеса Ракишева. Ресурсы, информацию на которых он требовал заблокировать, обвиняли бизнесмена в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений, говорится в материалах суда. В частности, в Facebook и Instagram речь шла о постах, размещенных с аккаунта под именем бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова. При этом процесс еще не закончен, суд будет рассматривать апелляционную жалобу.

Ранее НВ сообщало, что Федеральная служба по надзору массовых коммуникаций России завела административное дело против Google. Cообщается, что Роскомнадзор вынесет решения без суда. Дело рассмотрят в декабре 2018-го. Предметом разбирательств стало то, что компания Google не подключена к реестру запрещенных интернет-ресурсов. Эта система должна была исключать из веб-поиска Google сайты с "противоправной информацией".