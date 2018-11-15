Прогиб засчитан. Google готова подчиниться требованиям российских чиновников

Роскомнадзор заявил о готовности Google соблюдать российское законодательство. В частности - удалять результаты из поисковой выдачи.

Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин по итогам переговоров с представителем корпорации Дороном Авни.

"Google, судя по заявлениям представителя, готова соблюдать российское законодательство", - сказал он.

Он добавил, что компания передала в Роскомнадзор информацию, которой будет дополнено дело об административном правонарушении.

"Определенные нюансы обсудили, договорились еще об определенном взаимодействии. То, что нам коллеги из компании Google сегодня озвучили, мы будем учитывать в ведении дела об административном правонарушении. Это была важная для нас информация", - пояснил Субботин.

Также, по его словам, Роскомнадзор предложил корпорации присоединиться к антипиратскому меморандуму. "Мы пригласили коллег присоединиться и будем ждать их официальную реакцию", - уточнил замглавы Роскомнадзора, отметив, что Google позитивно настроен на любые методы, связанные с защитой авторских прав.

В компании Google отказались предоставить комментарии по поводу встречи.

Переговоры Роскомнадзора с Google об исполнении российского законодательства прошли в среду днем. На них прибыл директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки компании Дорон Авни. Встречу проводил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что в ходе встречи планировалось обсудить, в частности, вопрос подключения Google к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которое необходимо для удаления из поисковой выдачи ссылок на запрещенные в России интернет-ресурсы, локализацию персональных данных российских пользователей, а также подписание американской корпорацией антипиратского меморандума.