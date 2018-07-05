Пробили дно. Почему Apple хочет покупать модемы у Mediatek

Как сообщает Venturebeat со ссылкой на DigiTimes, Apple выбрала в качестве поставщика 5G-модемов для HomePod тайваньскую Mediatek. Таким образом, предполагает издание, компания рассматривает Mediatek в качестве возможного поставщика одного из ключевых компонентов для своих смартфонов.

В публикации говорится, что финальное соглашение между компаниями еще не подписано, но дело за формальностями.

Хотя тема таких высоких материй, как модемы для гаджетов, зачастую не волнует широкую общественность, да и до 5G еще минимум год, для индустрии новость интересна сразу с нескольких точек зрения.

Qualcomm: и вновь продолжается бой

Основным поставщиком модемов (для LTE-подключений) для мобильных устройств Apple в последние годы была компания Qualcomm. Однако в последние пару лет отношения партнеров разладились, и Apple посчитала, что поставщик просит много денег за лицензионные отчисления, а заодно обвинила его в подкупе для создания эксклюзивного положения. Qualcomm выставила ответные обвинения.

Между компаниями были суды, и Qualcomm обязали выплатить миллиардные штрафы в разных юрисдикциях (подробно мы разбирали проблему в отдельном материале).

В последнем поколении iPhone частично компания использовала модемы Intel.

К переходу к 5G Apple не просто не изменила точку зрения в отношении Qualcomm, она отказалась в пользу некогда очень заметного конкурента по рынку мобильных чипсетов.

Цепочка поставки: экономика должна быть экономной

Apple называют уникальной компанией с точки зрения маржинальности продуктов. Компания зарабатывает больше половины всех денег на рынке смартфонов, да и в других сегментах не отказывает себе в высокой прибыли. Во многом ей в этом помогает идеально отлаженная цепочка поставок и способность выкручивать руки партнерам.

В следующих поколениях iPhone Apple опять планирует оптимизировать стоимость компонентов и для более доступного iPhone использовать «просто хорошие» детали. И еще больше выкрутить руки поставщикам, так как потенциально это будут не лидеры рынка, а «вторые компании» на нем. Что ж, можно поздравить Mediatek с тем, что она получила шанс стать второй. Хотя не факт, что партнерство с Apple покажется такой уж малиной.

Торговая война: побоку

Если бы Apple обращала внимание на политику Трампа и его ожидания от технологических бизнесов, вероятно, ей бы пришло в голову воспользоваться продукцией другого поставщика, как минимум, с нейтральными корнями (Mediatek имеет тайваньскую прописку). Intel, например.

У Тима Кука и Дональда Трампа большие расхождения во взглядах, о которых известно публично. И вот еще один камень в огород президента США. Хотя вряд ли Apple движет желание не повиноваться, компания всегда смотрит на экономическую целесообразность.

Партнеры Apple: никто не защищен

Apple (как и любой другой бизнес, исходящий из соображений целесообразности для себя) не может гарантировать своим поставщикам стабильность отношений. Но раньше хотя бы игроки первого эшелоны были кое-как уверены в своей востребованности, так как полагали, что компания не обратится к производителям другого уровня.

Первые утечки списка потенциальных поставщиков компонентов для следующих iPhone показали, что даже многолетние партнеры могут неожиданно пойти под нож, а приоритеты будут отданы более доступным вариантам.

Mediatek: новая высота

В биографии Mediatek Apple – самый статусный партнер. Компания начинала восхождение на рынке смартфонов с малоизвестных китайских игроков. Позже, когда на рынке вырисовался четкий лидер в виде Samsung и Huawei на вторых ролях, продукция Mediatek появилась во всех некогда легендарных брендах, которые старались сильно экономить на компонентах, чтобы хоть как-то противостоять Samsung.

Наконец, пару лет назад Mediatek отказалась от идеи соперничать с Qualcomm в топовом сегменте и прекратила разработку флагманских процессоров. Теперь в мобильных устройствах ее интересы сосредоточены на нижнем и среднем сегментах.

Но внезапно компания обошла конкурента там, где, казалось бы, у нее никогда не было шансов – в контрактах c Apple. И пусть речь идет не о процессорах (это у Apple свое), и пока не о смартфонах, это все равно маленькая психологическая победа для тайванцев.