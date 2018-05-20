Приложения на Android-смартфонах перестали работать из-за обновления Google

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Проблема затронула владельцев Android-смартфонов Huawei и Honor
pixabay.com

Проблема затронула владельцев Android-смартфонов Huawei и Honor

Из-за обновления сервиса Google Play у пользователей смартфонов на операционной системе Android перестали работать некоторые приложения. Об этом сообщают владельцы смартфонов в социальных сетях.

Проблема затронула владельцев Android-смартфонов Huawei и Honor. 

Наибольшая часть жалоб коснулась приложений, которые работают с картографическим сервисом Google. Пользователи смартфонов Huawei и Honor при использовании данных приложений видят сообщение об обновлении Сервисов Google Play даже при их отсутствии. Само приложение Google Maps работает стабильно.

Сообщается, что сбои присутствуют в сервисах Google Play версии 12.6.73., в которой наблюдаются проблемы интеграции Google Maps с приложениями.

Пользователи также сообщают о проблемах в работе Google Play, Google Home и Android Auto после обновления.

Сообщается, что все неполадки будут исправлены в следующем обновлении Сервисов Google Play, однако дата его выхода на данный момент неизвестна. До этого времени пользователям смартфонов Honor и Huawei советуют избегать вредоносного обновления.

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