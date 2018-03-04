Как накопить на ремонт, покупки и отдых. Четыре лучших мобильных приложения для ведения бюджета

Собрать деньги на отпуск, ремонт, мечту или систематизировать расходы. НВ подобрало самые удобные приложения для Android и iOS, которые помогут вести домашний бюджет.

Ведение бюджета - дело скучное и неинтересное, но с помощью приложений, которые анализируют расходы, систематизируют данные и строят красивые графики, этот процесс становится более увлекательным. Эти приложения помогут найти "черную дыру", в которую улетает вся зарплата, и накопить на что-то действительно важное.

Money Manager

Приложение с поддержкой украинского языка. Информация о доходах и расходах синхронизируется с аккаунтом и ее можно просматривать на ПК. К каждой покупке можно прикрепить фотографию чека и определить ее в категорию. Дальше по категориям будет формироваться статистика. В приложении есть поиск по месяцам и возможность экспортировать отчеты в Excell.

Укажите планы на расходы, а Money Manager будет их контролировать и сообщит о превышении лимита. В приложении есть калькулятор и календарь. У него сложноват интерфейс, но эта сложность объясняется огромным количеством доступных функций и операций.

Wallet

У этого приложения очень приятный дизайн, интуитивно понятный интерфейс и простое информативное стартовое окно. Перед началом пользования Wallet предлагает зарегистрироваться и активирует помощника, который проводит вас по основным функциям и помагает ввести стартовые данные.

На рабочий стол можно добавить виджет с круговой диаграмой расходов и другими полезными функциями. Если вы систематизируете не только свой бюджет, а всей семьи, то в приложение можно добавить несколько аккаунтов.

Функция "создать цель" помагает спланировать бюджет, так чтобы собрать нужную сумму на определенную покупку. Также приложение показывает актуальные курсы валют.

Monefy

Очень простое приложение для контроля финансов. На главном экране только две кнопки: доходы и расходы. Все денежные операции сортируются по категориям и выносятся на большую круговую диаграму на стартовом экране. Категории можно добавлять самостоятельно.

С помощью функции "бюджет" можно планировать месячные расходы и не выходить за их рамки, статистика будет формироваться относительно бюджета, а не всех доходов. На экран смартфона можно вынести виджет со статистикой расходов по месяцам.

Monefy экспортирует статистику в формате электронных таблиц, а базу данных синхронизирует с Dropbox пользователя или выгружает на ПК.

Spendee

Пользователю предлагается работать с тремя вкладками: транзакции, статистика и бюджет. Посередине большая удобная кнопка для внесения расходов и поступлений средств.

Разработчики заявляют, что в приложение можно безопасно "подвязывать" платежную карту, хотя банки не рекомендуют этого делать, выбор все равно остается за вами.

Пользователь может установить в приложении месячный бюджет и приложение будет контролировать его выполнение. У Spendee есть планировщик платежей. Он напомнит об оплате коммунальных или любых других регулярных расходов.

Проанализировав свои расходы за определенный период в Spendee можно спланировать расходы на каждую категорию отдельно. Приложение поддерживает ведение совместного бюджета с нескольких аккаунтов.