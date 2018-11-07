Приехали. Суд обязал Qualcomm поделиться патентами с конкурентами

Американский производитель процессоров Qualcomm должен будет лицензировать некоторые свои технологии конкурентам, включая Intel.

Решение калифорнийского суда касается модемных патентов, которые применяются для подключение смартфонов к сотовым сетям, пишет The Verge.

Решение вынесено по иску, который Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала против Qualcomm в 2017 году. Тогда регулятор заявлял, что Qualcomm пользуется своим доминирующим положением на рынке модемных чипов, чтобы навязывать производителям мобильных телефонов обременительные условия поставок.

В FTC заявляли, что патенты Qualcomm распространяются на основополагающие для отрасли технологии, которые широко используются, а значит, лицензии на них должны предоставляться на справедливых и разумных условиях.

Это означает, что Qualcomm должна лицензировать патенты, необходимые для создания модемов конкурирующих компаний, таких как Intel. До сих пор Qualcomm предлагала эти лицензии только тем компаниям, которые непосредственно производят смартфоны, и похоже, что Qualcomm это делала только тогда, когда продавала процессоры.

Это означает, что такая компания, как Intel, которая очень хочет конкурировать с Qualcomm на этом рынке, вынуждена была работать над патентами Qualcomm, чтобы продавать собственные модемы. И это означает, что Apple или Samsung в значительной степени должны была полагаться на чипы Qualcomm.

Это плохая новость для Qualcomm, но хорошие новости для остальной индустрии. Если решение заработает, это может позволить большему числу компаний создавать модемы. Кроме того, новые правила приведут к тому, что уже существующие модемы станут более конкурентоспособными. Однако, Qualcomm может взимать плату за эти патенты.

Ранее НВ сообщало, что компания Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных. Qualcomm говорит, что Apple несколько лет крадет данные производителя процессоров, чтобы в конечном итоге избавиться от необходимости полагаться на компоненты Qualcomm. Предполагается, что Apple предоставила Intel код Qualcomm, чтобы повысить скорость модема Intel.

В иске говорится, что в какой-то момент инженеры Intel даже пожаловались Apple, что они не смогли открыть секретные файлы Qualcomm, которые были отправлены. Инженеры Apple, как утверждается, создали для них новые, видимые файлы, используя собственные инструменты Qualcomm.