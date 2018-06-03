Откройте в себе музыканта. Семь лучших музыкальных инструментов для смартфона

Гитары, барабаны, пианино, синтезаторы и диджейский пульт. НВ собрало лучшие мобильные приложения, которые превратят смартфон в музыкальный инструмент.

Если вам не безразлична музыка и вдохновляют музыканты, попробуйте сами стать одним из них. Эти синтезаторы, фортепиано, драмм-машины, помогут вам раскрыть талант и выбрать себе уже настоящий инструмент. Их можно использовать, чтобы привлечь внимание детей к творчеству и заразить такой прекрасной и развивающей штукой как музыка, а собравшись в компании друзей, можно устроить настоящий джем.

Walk Band

С помощью этого приложения можно играть на барабанах, гитаре, басу и клавишных. У каждого из этих инструментов есть несколько вариантов звучания, например, клавишные могут звучать как фортепиано, Fender Rhodes, орган и синтезатор. Треки можно записывать, зацикливать и даже самому сочинить рингтон.

Записанные мелодии можно использовать как акомпанемент к живым инструментам, например, ритм-секцию для гитары.

Drum Pads 24

Один из лучших драмм пэдов для смартфонов. Это как ударная установка только бить нужно не по барабанам, а по клеточкам. Каждой клеточке можно присваивать свой звук или использовать уже готовый набор, а потом записывать, зацикливать и создавать свой уникальный ритм.

В библиотеке приложения 2800 разных звуков.

Violin: Magical Bow

Violin: Magical Bow - это симмулятор скрипки, альта и виолончели. В нем есть два режима: режим свободной игры, в котором нужно зажимать на грифе ноты и водить смычком и режим, который напоминает популярную игру Guitar Hero. В нем нужно повторять ноты известных мелодий.

Kids Piano Melodies

Детская обучающая игра. В ней ребенок научится различать ноты, музыкальные инструменты, жанры, сочинять мелодии и даже собрать оркестр из монстров.

Pianist HD: Piano +

Симулятор фортепиано и синтезаторов. В нем есть двойная клавиатура, поддержка midi, 12 видов звучания приближенного к настоящим инструментам и 120 электронных прессетов.

В приложение можно загрузить ноты песен в формате mid, настроить темп воспроизведения и научиться играть любимую мелодию. Свое творчество можно записывать, чтобы не сбиваться и играть ровно включайте метроном.

Heat Synth

Наверное единственное приложение, которое может "потягаться" с настоящим музыкальным инструментом. Это синтезатор звуков с очень детальными настройками эффектов и огромным колличеством установленных и пользовательских прессетов.

Свои настройки звука можно тоже сохранять и делиться ими с другими пользователями.

DJ Studio 5

Симулятор сдвоенной диджейской вертушки. С помощью DJ Studio 5 вы поймете принцип, по которому диджеи в 80-х играли свою музыку. В него нужно загрузить 2 трека для каждой пластинки, например, бит и мелодию, а потом делать скретчи, плавные переходы, применять эффекты и наигрывать звук на диктофон.

Каждой независимой стороне вертушки можно задавать плейлист, записывать зацикленные треки, увеличивать или уменьшать скорость.

Музыку для DJ Studio 5 можно скачать на dig.ccMixter.