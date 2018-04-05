Представитель Facebook заявил, что компания сканировала личные сообщения пользователей

Представитель Facebook Messenger заявил о том, что социальная сеть сканирует личные сообщения пользователей для проверки их на предмет "оскорбительного контента".

Об этом передает Bloomberg.

"Facebook разработал эти автоматизированные инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", - заявили в Facebook.

Также представитель социальной сети сообщил, что компания сканирует тексты и ссылки, которые пересылают пользователи.

"Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей", - заявила представитель Facebook.

Ранее представители компании заявили, что жертвами несанкционированного сбора персональных данных консалтинговой компанией Cambridge Analytica стали 87 миллионов человек.

На соцсеть обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компани было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

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Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.