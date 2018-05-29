Предохраняйтесь. Pornhub запустил свой VPN-сервис

Агрегатор порнографического контента PornHub создал собственный VPN-сервис для обхода блокировок.

В частности, с помощью нового сервиса можно получить доступ к видеороликам, которые заблокированы для просмотра в тех или иных регионах, сообщает Engadget.

VPNhub предлагает "бесплатную и неограниченную пропускную способность" на любой из четырех основных операционных систем: iOS, Android, Windows и Mac OS. Впрочем, последние два варианта доступны только для Premium-аккаунтов. Оплатившие аккаунт пользователи смогут выбирать регион подключения. Остальные получат доступ лишь к ближайшему серверу. Стоимость платной версии сервиса составляет около $13 в месяц.

"Для PornHub, который в день посещает 90 млн пользователей и большинство из них заходит на сайт где-то в дороге, особенно важно продолжать обеспечивать конфиденциальность посетителей", – сказал вице-президент PornHub Кори Прайс в своем заявлении.

Компания утверждает, что VPNhub имеет 1000 серверов в более чем 15 странах и что он не будет регистрировать пользовательские данные или активность просмотра. Тем не менее, он поддерживается рекламой, и пользователям необходимо перейти на VPNhub Premium, чтобы удалить рекламу и использовать настольные версии платформы.

На данный момент VPNhub доступен во всем мире, за исключением стран, в которых запрещено работать американским компаниям. Этот список включает Бирму, Кубу, Иран,Северную Корею, Судан и Сирию. Также пользователи нового сервиса из Катара, Саудовской Аравии, Египта и Китая сообщают о проблемах с доступом к сервису.

Ранее НВ сообщало, что PornHub предложил заниматься сексом в костюмах панд и снимать это на видео. Такие ролики, по мнению представителей сайта, не только обратят внимание на вымирание бамбуковых медведей, но и помогут им чаще размножаться.