Правила выбора внутреннего накопителя. Основные характеристики.

Жесткие диски с магнитными накопителями, так называемые HDD, стремительно устаревают. Пользователи ПК и ноутбуков все чаще приходят к выводу, что привычный винчестер пришло время заменить на более современный SSD, то есть твердотельный накопитель.

Такие накопители быстрее, легче, потребляют меньше энергии, полностью бесшумны и не боятся механических нагрузок. В начале 2018 года у привычных винчестеров остаются два преимущества - низкая цена и больший максимальный объем памяти. Но дистанция между HDD и SSD стремительно сокращается и в этих областях. Вероятно, уже скоро HDD останутся в прошлом и при апгрейде компьютера имеет смысл смотреть на более современные SSD.

При выборе накопителя нужно обратить внимание на такие характеристики

1. Тип флеш-памяти.

Сегодня на рынке можно найти накопители с тремя типами памяти: SLC, MLC и TLC. Первый тип хранит в одной ячейке один бит информации. Такие устройства - небольшого объема, очень дорогие и выдерживают очень большое количество циклов перезаписи. Их используют почти исключительно в серверных решениях.

Большинство потребительских SSD используют микросхемы MLC (Multi Level Cell) с ячейками, которые позволяют хранить 2 бита данных. Этот тип памяти, по данным сайта Hotline.ua, предлагается чаще остальных. Но самым современным типом пямяти является TLC (Three Level Cell). Ячейки данного типа способны вмещать три бита информации.

Флеш-память различается методом соединения ячеек в массив. Конструкция NOR использует классическую двумерную матрицу проводников, а конструкция NAND - использует трехмерный массив. NAND чаще всего применяется для USB флеш накопителей, карт памяти, SSD, а NOR - во встраиваемых системах. Таким образом, самым современным на начало 2018 года решением для SSD является память TLC NAND. Такая используется, к примеру, в накопителях от Samsung.

2. Форм-фактор и объем

Большинство твердотельных накопителей выполнены в форм-факторе 2,5”. Для подключения твердотельных накопителей в большинстве случаев используется интерфейс Serial ATA (SATA). Интерфейс SATA имеет обратную совместимость, поэтому даже если ваша система не поддерживает SATA rev. 3.0, вы можете покупать SSD с таким интерфейсом.

3. Скорость передачи данных

Распространенный сегодня стандарт SATA II в тестах при передаче данных демонстрирует скорость 300 Мбайт/с. Более современным является стандарт SATA III. SSD-накопители с поддержкой данного стандарта способны обеспечить скорость передачи данных на уровне 500 Мбайт/с.

В своей статье о выборе SSD Hotline.ua, в частности, отмечают, что "серьезных успехов этом поприще добилась компания Samsung, предлагающая одни из самых скоростных SSD на рынке".

4. Надежность

Срок жизни SSD определяется количеством циклов перезаписи, то есть того, сколько раз можно записать и удалить информацию с диска. Количество циклов перезаписи оценивается с помощью параметра TBW (Total Bytes Written). Он измеряется в терабайтах и показывает, какой максимальный объем информации можно гарантированно записать на диск. Так, значение 200 TBW указывает, что на диск можно гарантированно записать 200 терабайт информации.

Еще одним показателем является "Среднее время безотказной работы" (MTBF), которое измеряется в миллионах часов. Обычно производитель указывает в гарантии и количество TBW, и время на которое дается гарантия, если показатель TBW не превышен.

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Если исходить из параметров, о которых говорилось выше, одним из самых интересных и актуальных решений при выборе SSD может стать линейка моделей 860 EVO/PRO от Samsung.

Эти накопители отличает высокая скорость записи. В частности, в серии EVO, как обещает производитель, она составляет 520 Мб/сек, а в серии PRO - 560 Мб/сек. Тестирование с помощью CrystalDiskMark показало, что скорость записи для диска 860 PRO составляет 532,3 Мб/сек а скорость чтения – 563 Мб/сек. Инструмент ATTO Disk Benchmark показал для этого диска скорость записи 563 Мб/сек.

В Samsung 860 PRO применена технология ускоренной записи Intelligent TurboWrite, которая динамически выделяет под SLC-кеш добавочное место из массива основной флеш-памяти. В результате объемы информации, которые можно писать на Samsung 860 PRO с большой скоростью, выше, чем предусматривала предыдущая SATA-модель.

В частности, два фильма в DVD-качестве записываются на диск меньше, чем за 30 секунд. Примерно 30 секунд занимает и запись на этот SSD шести фильмов в среднем качестве.

Важной особенностью этих SSD является новый контроллер MJX от Samsung. Строго говоря, он представляет собой адаптированную версию контроллера MARU, который компания Samsung изначально нацеливала исключительно на серверные накопители. Благодаря этому контроллеру новые накопители можно устанавливать на устройства, которые работают на различных сборках Linux.

Кроме того, программа Samsung Magician Software позволяет обновлять прошивку этих SSD накопителей, отслеживать в реальном времени техническое состояние накопителей, проверять скорость работы SSD накопителя и тому подобное. Magician Software, поддерживает операционные системы Windows XP SP2 х32, Windows Vista x32 и х64, Windows 7 x32 и x64, Windows 8 x32 и x64.

Обозреватель Дэвид Ладлоу в своей Trusted Reviews отмечает: "Нет никаких сомнений, что 860 является самым быстрым SSD на базе SATA, которые я тестировал - но только благодаря ограничениям интерфейса SATA. Это решение немного дороже, чем 850 EVO, но, на мой взгляд, это деньги потрачены не зря. Мало того, что вы получите улучшенную производительность нового диска, но вы получаете выгоду и от повышения надежности".

Ладлоу имеет в виду пятилетнюю гарантию на новые накопители Samsung серий 860 PRO и 860 EVO. Кроме того, для серии EVO количество циклов перезаписи достигает (в зависимости от модификации) 2400 TBW, а для серии PRO - до 4800 TBW, что значительно выше, чем у конкурентов.

Кроме надежности новых устройств, пользователи отмечают, что исходный код программы в проектах Visual Studio стал компилироваться значительно быстрее. Кроме этого, значительно сократилось время загрузки проектов. Также Reddit отмечают высокую скорость обработки аудио и видео, особенно видео в формате 4K.

Пользователям ноутбуков не стоит забывать, что современные SSD, и модели Samsung 860 PRO/EVO в частности, отличаются низким потреблением энергии: то есть батареи ноутбука будет хватать на более долгий срок.

Кстати, серия SSD 860 PRO/EVO может быть отличным решением для любителей игр. В частности, профильный сайт PC Gamer в своей рецензии отмечает: "В целом, 860 Evo является хорошим дополнением к миру твердотельных накопителей SATA. Похоже, что главная особенность новинки - переход на 64-слойную V-NAND от Samsung, который я полностью поддерживаю. Комбинация усовершенствованного контроллера и других настроек прошивки хороша".