Поздравление для одиноких. PornHub открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам в День святого Валентина

Тех, кто чувствует себя одиноким в День святого Валентина, поздравил порносайт Pornhub.

Посетителям сайта в течение 24 часов предлагают бесплатный сервис Premium, пишет Mashable.

По данным Pornhub Insights, в течение 24 часов подписчики получат доступ к тысячам видеороликов - некоторые из них в разрешении 4K. Для того, чтобы получить доступ к премиум-аккаунту, пользователям не нужно вводить номер карты, а достаточно только зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на сервисе.

Интересно, что на День святого Валентина в прошлом году, PornHub показал 308-процентное увеличение трафика. Наибольший скачок числа посетителей отмечался в Чили (в 73 раза), далее следуют Мексика, Перу, Колумбия и Эквадор.

Кстати, 14 февраля 2017 года число запросов по тегу Valentine возросло сразу на 3500%, по тегу "Купидон" (cupid) – на 652%. Также в этот день люди, чаще чем обычно, искали ролики по тегам Love и Massage.

Весной 2017 года НВ сообщало, что сайт Pornhub запустил акцию в поддержку популяции панд. PornHub предложил заниматься сексом в костюмах панд и снимать это на видео.