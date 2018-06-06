Повод купить. Facebook отказался передавать компании Huawei персональные данные пользователей

Компания Facebook планирует до конца недели расторгнуть соглашение с китайской компанией Huawei о доступе к пользовательским данным.

Соглашение между китайской и американской компаниями действовало с 2016 года, говорится в статье New York Times.

Отмечается, что Facebook имеет партнерские отношения для обмена данными, по крайней мере с четырьмя китайскими компаниями электроники, включая производителя Huawei, который имеет тесные отношения с правительством Китая.

"Интеграция Facebook с Huawei, Lenovo, Oppo и TCL контролировалась с самого начала. Учитывая интерес со стороны Конгресса, мы хотели четко указать, что вся информация, передаваемая по соглашениям с Huawei, хранилась на устройстве, а не на серверах Huawei", – сказал вице-президент Facebook Франсиско Варела.

Представители Facebook сообщили, что соглашения с китайскими компаниями позволили им получить подробную информацию о пользователях устройств и всех их друзьях, включая данные о религиозных и политических взглядах, работе, образовании и семейном статусе.

Правительство Соединенных Штатов долгое время считало компанию подозрительной, и законодатели рекомендовали американским перевозчикам избегать покупки сетевого оборудования, которое производит китайский гигант.

Сенатор Джон Тун, республиканец из Южной Дакоты, возглавляющий Комитет по торговле, потребовал, чтобы Facebook предоставил Конгрессу подробную информацию о своих партнерских связях по обмену данными. В то же время, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии отметил, что опасения по поводу Huawei не новы, ссылаясь на отчет 2012 года о "тесных отношениях между Коммунистической партией Китая и производителями оборудования, таких как Huawei"

"Я с нетерпением жду возможности узнать больше о том, как Facebook обеспечил, чтобы информация о его пользователях не отправлялась на китайские серверы", - сказал журналистам Марк Уорнер.

Отдельно отмечается, что Facebook не заключал соглашение об обмене данными с ZTE, крупным китайским производителем, который в данный момент находится под санкциями со стороны США.

Ранее НВ сообщало, что представители Facebook достигли партнерских отношений по обмену данными с не менее чем 60 производителями устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, начиная с того момента, когда приложения Facebook стали широко доступны на смартфонах. При этом Facebook разрешил компаниям-производителям доступ к данным друзей пользователей без их явного согласия.