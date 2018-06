И порно, и задорно. Семь уроков маркетинга от крупнейшего порносайта PornHub

Современная порноиндустрия - это не только видео для взрослых. Это еще и борьба за равенство полов и приватность в интернете. Не верите? Значит, вы ничего не слышали о маркетинговых чудесах крупнейшего порносервиса Pornhub.

Порнография в интернете – одна из самых прибыльных сфер. Колоссальные деньги с рекламы и подписки позволяют порносайтам и их владельцам развиваться в других направлениях и адаптировать свой сервис к требованиям современного мира.

Так, недавно, самый популярный порносайт PornHub запустил бесплатный VPN-сервис для обхода блокировок и защиты анонимности пользователей.

То есть, по сути, в условиях жесткой экономии разных медиа на всех платформах, большой порносайт может позволить себе разработку и создание бесплатного сервиса только для того, чтобы удержать аудиторию и привлечь новых клиентов.

Масштабы порно в интернете действительно впечатляют. За 10 лет существования PornHub, только этот сайт собрал почти 700 терабайт видео. Чтобы просмотреть все видео на сайте вам понадобится 173 года или более полтора миллиона часов.

Несмотря на то, что 75% аудитории заходят на сайт с мобильных устройств – PornHub занимает 31-е место в списке самых популярных мировых веб-страниц, аккурат между Google Hong Kong и Twitch.

Согласно исследованию Psychology today, 90% юношей и 60% девушек в возрасте до 18 лет смотрели порно. Шансов пропустить такой деструктивный контент у молодежи мало, ведь, по разным подсчетам, 30% объема всего интернета занимает порно.

Показательным был недавний случай на Гавайях: когда жители узнали, что новость о летящей на остров баллистической ракете оказалась фейковой – они с облегчением вернулись к жизни, и в первую очередь начали смотреть порно. Траффик PornHub, во время сообщения об угрозе авиаудара, упал на 77%, а после того как новость опровергли – вырос на 48% от обычного в это время.

Бытует мнение, что порноиндустрия даже повлияла на технический прогресс. Именно из-за того, что аудитория видео для взрослых подняла потребность высокоскоростного интернета, в мире начали развивать ADSL-технологии и 3G-cоединение.

Также, поскольку в основном порно хранилось сначала в VHS, а потом в Blu-ray, именно эти форматы стали ключевыми и самыми прибыльными для компаний во всем мире.

Некоторые даже шутят, что возможность просмотра порно на телефоне повлекла за собой массовое развитие смартфонов с большими сенсорными экранами.

Вопреки чрезмерному интересу аудитории к порно, разработчики ведут активную рекламную кампанию порнографии, вкладывают огромные деньги в продвижение и даже создают качественные вирусные SMM-ролики, которые становятся популярными и на просторах противников порноматериалов – Facebook и YouTube.

Популярные порносайты даже заботятся о своем имидже и борются с проблемой дискриминации женщин в порно, создавая контент как для парней, так и для девушек, при чем разных ориентаций.

В связи с этим, НВ разбиралось, чему можно научиться у порно-маркетологов Pornhub.

На фоне скандалов с утечками персональных данных, создание собственного VPN-сервиса PornHub было как никогда мудрым и своевременным решением.

Кто бы из пользователей захотел, чтобы информация об их подключении, и тем более истории браузера, вдруг стала доступной кому-либо?

Именно поэтому PornHub создал VPNhub – бесплатный VPN-сервис для защиты интернет-соединения.

«Для PornHub, который в день посещает 90 млн пользователей и большинство из них заходит на сайт где-то в дороге, особенно важно продолжать обеспечивать конфиденциальность посетителей», – сказал вице-президент PornHub Кори Прайс в своем заявлении.

Компания утверждает, что VPNhub имеет 1000 серверов в более чем 15 странах, и что сервис не будет регистрировать пользовательские данные или активность просмотра.

Для того, чтобы разместить рекламу порносайтов на самых популярных интернет-платформах (в частности Facebook и YouTube), нужно пойти на хитрости, ведь компании банят любые порноматериалы.

Именно поэтому, испанские рекламщики PornHub – Officer & Gentleman – придумали замаскировать рождественскую премиум-подписку на Pornhub под семейный подарок дедушке от внука.

В конце видео, мужчина в преклонном возрасте радуется подарочной карте PornHub с надписью: «В это Рождество, подарите самый трогательный презент».

В конце 2017-го, PornHub опубликовал разнообразную инфографику со статисткой своего сайта за год.

Данные были настолько хорошо детализированы, прорисованы и просто визуально симпатичными, что новость мгновенно разлетелась по всем мировым СМИ.

Информация включала: объемы загруженного и просмотренного видео за год; самые популярные жанры и запросы по каждой стране; самых популярных порноактрис и порноактеров; страны, которые чаще всего смотрят порно; среднее время нахождения на сайте в разных уголках мира; самое активное время суток для просмотра порно и многое другое.

Еще одна важная черта которую должны почерпнуть профессиональные маркетологи от PornHub.

Их сайт не является статичным, и постоянно изменяет свой дизайн в зависимости от календарных праздников. Чаще всего – это шутливые изменения, призванные привлечь аудиторию.

Так, однажды, на первое апреля, PornHub создал полностью отдельный ресурс – CornHub, порносайт о кукурузе.

Несуществующие видео с названиями «полностью оголенная кукурузная кочерыжка», «варка горячей молодой кукурузы» и «жесткая очистка, которой вы еще не видели» мгновенно разлетелись по сети и стали предметом обсуждения на долгое время.

Чем больше уровень бреда – тем быстрее он станет популярным.

Судя по всему, именно этим правилом руководствовались креативщики PornHub, решив запустить сбор средств на съемку первого порно в космосе.

Первый фильм для взрослых, снятый полностью в космосе, должен был называться Sexploration. Человечество решило отправить на такую миссию одну из самых популярных порноактрис Еву Ловию, и самого известного порноактера – Джонни Синса, aka «лысый из Brazzers».

Несмотря на то, что идея провалилась, и порносайт не собрал нужных для полета $3,5 млн, PornHub получил колоссальную выгоду от своей идеи, и, опять же, пропиарился на всех мировых медиа-платформах.

Кроме рекламы по всему интернету, PornHub даже имел рекламный баннер на одной из центральных площадей Нью-Йорка Таймс-сквер.

Но и этого недостаточно для постоянного роста и развития бизнеса. Руководители PornHub решили создать сатиричный Твиттер-аккаунт, в котором они постоянно стебут селебритис и шутят на темы ниже пояса.

Happy Birthday @JustinBieber . We've extended your FREE Premium membership by a year since you're such a huge fan! #HappyBirthdayJustinBieber

«C Днем Рождения, Джастин Бибер! Мы бесплатно продолили ваш премиум-аккаунт, с тех пор как вы стали нашим фанатом!»

Don't worry @justinbieber, http://t.co/jUlWnRna has a great selection of Latina videos to help get over your breakup @selenagomez.