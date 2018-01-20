Пользователи Facebook смогут самостоятельно определять надежность источников новостей - Цукерберг

Пользователи Facebook смогут влиять на качество новостей посредством оценки достоверности их источников, сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

Как написал Цукерберг, следующая неделя начнется с надежных источников информации.

"Мы решили, что пользователи будут самостоятельно определять, какие ресурсы заслуживают доверия - это будет наиболее объективно", - заявил глава Facebook.

По его словам, в рамках регулярных опросов пользователи будут оценивать надежность того или иного источника. На основе полученных ответов предполагается формировать рейтинг, информация от лидеров которого будет появляться в ленте новостей соцсети.

Как подчеркивает Цукерберг, обновление не повлияет на объем информации в ленте новостей, а "сдвинет их баланс" на источники, которым доверяет сообщество соцсети.

"Сегодня вокруг нас слишком много сенсационности, дезинформации и поляризации взглядов. Социальные сети позволяют людям распространять информацию быстрее, чем это когда-либо было. Если мы не будем решать эти проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению", - написал Цукерберг на своей странице Facebook.

Он также отметил, что новостная лента фейсбука должна отличаться высокими журналистскими стандартами и "помогать выстраивать общность взглядов".

Ранее сообщалось, что Facebook готовится изменить алгоритм выдачи постов в ленте.