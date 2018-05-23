Польза от запрета. Блокировка Telegram привела к резкому росту доходов VPN-сервисов в мире

После решений Роскомнадзора у VPN появилось большое количество новых пользователей, которые научились обходить блокировки.

Поскольку многие VPN предоставляют свои услуги платно, то уровень доходов сервисов такого рода значительно вырос, сообщает GeekTimes.

В частности, американская компания TorGuard VPN рапортует об увеличении платных подписок из РФ на 1000% с апреля этого года. Информацию об этом предоставил руководитель сервиса Бенджамин Ван Пельт. "С началом блокировки Telegram мы наблюдаем увеличение интереса и со стороны российского бизнеса",— отмечает Ван Пельт.

Его словам подтверждает и гендиректор другого сервиса, Golden Frog (сервис VyprVPN), Сандэй Йокубаитис. Количество скачиваний мобильного приложения VyprVPN выросло на 198%, зарегистрировано на 190% больше аккаунтов, чем в среднем за тот же период времени. Трафик сайта компании увеличился на 36,19%. По словам Йокубаитиса, все началось со стартом блокировок в РФ.

Еще одна компания, CyberGhost, сообщает о росте количества пользователей более чем на 380%. Примерно тот же результат демонстрирует и PrivateVPN.

В то же время, рост доходов почти не коснулся российских VPN-сервисов. В настоящее время Роскомнадзор пытается бороться с обходом блокировок, ограничивая доступ более чем к 80 VPN и прокси-сервисам в Рф. Большинство из них были созданы специально для того, чтобы заходить в Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы по заявлению Роскомнадзора вынес решение об ограничении доступа к Telegram в России за неисполнение указанного приказа ФСБ.

Причиной подобных мер стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Эта обязанность содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как "закон Яровой"), принятом Госдумой в июне 2016 года.