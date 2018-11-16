Полтора миллиарда. В Facebook рассказали, сколько контента удалили за последнее время

Последний отчет Facebook показывает, как соцсеть борется с распространением спама и жестокого контента, удалив более полутора миллиардов записей за полгода.

Большую часть этих постов удалили еще до того, как на них пожаловались, пишет Engadget.

Представители Facebook говорят, что с апреля по сентябрь было удалено более 1,5 млрд фальшивых записей, по сравнению с 1,3 млрд записей, которые соцсеть удалила за предыдущие шесть месяцев.

Из Facebook удалили 15,4 миллиона единиц жестокого контента в период с июня по сентябрь 2018 года против 7,9 миллиона в период с апреля по июнь и всего лишь 1,2 миллиона в период с октября по декабрь 2017 года. Facebook также стал лучше удалять контент до того, как пользователи сообщают об этом.

Отдельно отмечается, что Facebook способен различить более 90% случаев демонстрации взрослой обнаженной натуры и сексуальной активности, детской наготы и сексуальной эксплуатации детей, поддельных счетов, спама, пропаганды терроризма и насилия.

В то же время, существуют две категории, где алгоритмы и администрация соцсети не справляется. Facebook обнаружил и удалил лишь 14,9% процента постов с издевательствами до того, как пользователи сообщили о них. Также соцсеть обнаружила только 51,6% процента нарушений на почве ненависти, прежде чем пользователи сообщили о них с июля по сентябрь этого года.

Facebook по-прежнему выполняет запросы правительств о пользовательских данных, число которых увеличилось на 26% с начала года. Соцсеть также начала ограничивать некоторые дополнительные материалы в конкретных странах, в общей сложности 15 337 контентных материалов – на 7 процентов больше, чем ранее.

"По всей вероятности, ситуация с отказом компании от ответственности за многие проблемы, с которыми она связана, продолжится. Тем не менее, компания продолжает зарабатывать больше денег и привлекать новых пользователей, хотя и медленнее, чем в прошлом. Пока эта тенденция не изменится, трудно ожидать, что Facebook будет действовать иначе, чем сейчас", - подчеркивают журналисты Engadget.

Добавим, что Facebook отдельно сообщила об удалении 20 аккаунтов, в том числе и в соцсети Instagram в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы. Эти аккаунты были связаны с российской "фабрикой троллей".

Ранее НВ сообщало, что основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ранее приказал своим сотрудникам использовать только устройства на Android. Это стало ответом на то, что глава Apple Тим Кук критиковал Facebook.