Похороны соцсети. Все, что нужно знать о закрытии Google+

Google объявила о закрытии своей одноименной соцсети Google+. Сервис не только не обрел популярности у пользователей, но и отличился массовой утечкой данных прямо перед своим закрытием.

Возможно, об этом мало кто знает, но, да, у Google действительно была своя соцсеть. В присущем Google дизайне минимализма и интуитивности, Google+ предоставляла пользователям услуги текстового и видеообщения, а также акцентировала внимание на защите данных аудитории.

Как говорится, за что боролись - на то и напоролись: в череде информационных атак, Google все-таки признал, что в последние три года к их соцсети имели доступ сторонние разработчики.

Что произошло?

На днях НВ сообщало, что с 2015-го по март 2018-го в Google+ существовал несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей. В результате, персональные данные 500 тыс. зарегистрированных в сети могли оказаться в руках злоумышленников.

По данным СМИ, корпорация сразу не стала раскрывать информацию об этом, чтобы подольше сохранять репутацию.

Мы обнаружили и сразу исправили эту ошибку в марте 2018 года

"Мы обнаружили и сразу исправили эту ошибку в марте 2018 года… Мы не обнаружили доказательств того, что какой-либо разработчик знал об этой ошибке или злоупотреблял базовым программным кодом. Мы не обнаружили доказательств несанкционированного использования данных какого-либо профиля", - написали представители компании компании.

Насколько это серьезно?

Конечно, в сравнении с недавней утечкой данных 50 млн пользователей Facebook - это даже не соломина в глазу, но масштабы этих сервисов также несоизмеримы.

В Google объяснили, что программный сбой случился из-за доступа Google+ к примерно 438 сторонним приложениям. Похоже, что произошла утечка такой информации как: имя, адрес электронной почты, профессия, пол и возраст пользователя. Так что, по большому счету, вряд ли дата-аналитики узнали что-то новое об аудитории непопулярной соцсети.

Естественно, представители соцсети уверяют, что беспокоиться не о чем, ведь, по их словам, 90% из сторонних сессий длились менее 5 секунд. В компании даже нашли объяснение, почему они не предупредили об ошибке ранее:

“Каждый год мы отправляем миллионы уведомлений пользователям по поводу приватности и проблем в защите. В любой момент, когда данные атакуют, мы сперва проводим ряд легальных процедур и применяем несколько критериев, по которым определяем, стоит ли сообщать об этом”, - написала Google в своем блоге.

Из-за этого Google+ закрывают?

Вероятно, да. Процедура ликвидации Google+ будет происходить следующие 10 месяцев с заключительным этапом в августе 2019-го. Хотя, компания оставит соцсеть доступной для корпоративных услуг.

Менеджеры говорят, что будут акцентировать внимание на бизнес-клиентах, добавят больше тематических функций и расскажут об этом подробнее в ближайшие дни.

Как пишет издание The Verge: “Это довольно любопытный шаг для продукта, который в течение трех лет имел массивную уязвимость, встроенную в базовый программный интерфейс”.

Как это повлияет на остальные сервисы Google?

После инцидента, компания обещает ограничение доступа разработчиков к информации устройств Android и сервиса электронной почты Gmail.

В Google также собираются изменить и политику конфиденциальности как для своих пользователей, так и внутри компании. Разработчики теперь обязуются следовать новым правилам, вроде “не передавать или продавать данные пользователей для таргетированной рекламы, исследования рынка, отслеживания по электронной почте” и т.д.

Напомним, соцсеть Google+ существовала с 2011 года. В целом, на ее разработку потратили почти $600 млн, и в сети неоднократно говорили о том, что продукт явно не оправдал затраченный на себя ресурс. За 5 лет существования соцсеть смогла набрать только 395 млн активных пользователей, что в разы меньше, чем суточный трафик главных игроков рынка.

К сравнению, в 2012-м Facebook смог прибрести перспективный сервис Instagram за $1 млрд.