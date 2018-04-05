Появился майнинговый вирус для Android, который выдает себя за украинский VPN

В Google Play обнаружили приложение Vilny.net, которое работает как VPN-сервис, но при этом использует ресурсы мобильных устройств для добычи криптовалюты Monero.

По данным Google, это приложение уже скачали более 50 тысяч раз.

По данным магазина Google Play, приложение появилось в феврале 2018 года, а на момент обнаружения вируса была доступна уже четвертая версия программы. По данным на 5 апреля программа еще не удалена из магазина приложений, также ее все еще можно загрузить с сайта Vilny.net. Сколько монет получили создатели приложения - неизвестно.

"Vilny.net скачивает с удаленного сервера скрипт майнера и запускает его на смартфоне или планшете. Примечательно, что приложение мониторит температуру процессора устройства и уровень заряда его аккумулятора, что позволяет значительно снизить риск обнаружения вредоносной активности", - рассказывают эксперты Лаборатории Касперского.

VPN — частная виртуальная сеть. Обычно такие сети используют для обхода блокировок сайтов или для запуска приложений, которые работают только в определенных странах. В частности, сайт Vilny.net рекламирует свое приложение под слоганом: "ВІЛЬНІЙ КРАЇНІ — ВІЛЬНИЙ.НЕТ!", а рядом расположены эмблемы ВКонтакте, Яндекса и других сайтов, доступ к которым заблокирован на территории Украины.

Ранее НВ сообщало, что 11 февраля более 4200 сайтов, в том числе принадлежащих государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял тайно майнить криптовалюту. Вирус представляет собой вредоносную версию плагина Browsealoud. Он проникал в компьютеры пользователей через инфицированные сайты и заставлял их майнить криптовалюту Monero, добывая деньги для хакеров.