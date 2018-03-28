Появилось расширение для браузера Firefox, которое мешает Facebook шпионить за вами

Новое расширение Facebook Container призвано изолировать идентификационные данные пользователя Facebook от остальных посещаемых сайтов.

После его установки Firefox будет открывать сайт Facebook на специальной вкладке-контейнере, предварительно удалив cookie-файлы, пишет The Next Web.

После установки расширения Facebook, например, не сможет сказать, на каком сайте вам нравится просмотр новостей, просто потому, что вы нажали на ссылку или открыли новостной сайт на отдельной вкладке; а если сайт использует файлы cookie и у вас не установлено расширение, Facebook сможет создать профиль о вас, который включает в себя данные о том, какие новостные сайты вы предпочитаете.

Расширение удалит cookie-файлы Facebook. Сама социальная сеть и ссылки «Поделиться» на других сайтах будут открываться во вкладке, помеченной голубым цветом.

Стоит отметить, что сайты, для которых требуется учетная запись Facebook для регистрации или входа в систему, могут не работать должным образом из-за нового расширения. То же самое касается комментариев под Facebook-аккаунтом на сторонних сайтах. Расширение доступно на этой странице.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и попросил прощения перед пользователями за утечку личных данных.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на $58 млрд.