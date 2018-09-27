Поисковик-эпоха. Что подготовил Google к своему 20-летию

Сегодня Google отмечает 20 лет существования. Празднование не обошлось традиционным дудлом - компания разработала виртуальный тур по первому офису и вспомнила, чем жил интернет почти четверть века.

На днях, НВ писало о 10-летии самой популярной операционной системы для мобильной электроники Android.

В 2005-м, небольшой стартап Android перешел в собственность Google за $50 млн. Сегодня же, на этой ОС работают каждые 9 из 10 устройств в мире (более 2 млрд).

Теперь настал черед поздравить и ключевую материнскую компанию - Google. Несмотря на то, что корпорация была основана 4 сентября 1998-го, - в Google определяют свой День рождения именно 27 сентября (за исключением нескольких годов, когда эту дату немного переносили).

Безусловно, 20-летний юбилей должен запомниться всем пользователям, и, по такому случаю, разработчики компании заморочились сразу на несколько праздничных “фишек”.

Наиболее заметным получилось видео на стартовой странице Google, где, в характерном красочном стиле, показали популярные поисковые запросы за все времена.

Более интересной стала возможность посмотреть в Google Street View оригинальный гараж, в котором Ларри Пейдж и Сергей Брин основали свою компанию.

Виртуальный тур позволяет побродить по разным комнатушкам неопрятного дома разработчиков, где все, якобы до сих пор, осталось нетронутым с нулевых годов.

Кроме путешествия по первому офису, Google также рассекретила некоторые секретные “Пасхальные яйца” с истории веб-поиска. Компания представила "олдовые" запросы и их современные эквиваленты, к примеру: “цифровой питомец” в 2018 означает “спиннер”, а вопрос “что такое проблема 2000 года?” в наши дни равносилен вопросу “как работает криптовалюта?” и т.д.

Не обошлось и без интерактива: на отдельной странице, Google по тематическим категориям разбил статистику самых популярных интернет-запросов с 1999-го по 2018-й.

Нажатием одной кнопки, вы можете вспомнить ключевые события и персоналии в мире спорта, кино, музыки и многого другого за это время. А где еще можно узнать, что Марк Твен был вторым по популярности поиска в интернете автором между 1999-м и 2011-м, а чаще всего люди искали в Google группу t.A.T.u в 2003-м?

Ну и, напоследок, компания решила вспомнить одно из самых горячо любимых пользователями дополнений, которое также существует уже 20 лет, - doodle.

Веселые анимационные картинки, приуроченные к определенной дате являются визитной карточкой Google. Конечно, за это время их накопилось слишком много, поэтому к юбилею креативные работники компании собрали 20 наиболее примечательных doodle в истории.

Туда вошли как первые примитивные картинки, так и современные изображения.

Ранее на этой неделе, компания также объявили о некоторых функциональных изменениях в честь 20-летия. В частности, произошел редизайн Google Images на ПК, а для домашней страницы Google на мобильных устройствах добавили ленту новостей.

Напомним, в 1998-м Google получила $100 тыс. инвестиций от соучредителя Sun Microsystems Энди Бехтольшайма, а сейчас рыночная капитализация конгломерата Alphabet inc. (в который входит Google) cоставляет почти $830 млрд.

Начав с интернет-поиска, сегодня Google развивает беспилотные технологии, системы вирутальной/дополненной реальности и даже квантовые компьютеры.

Само название Google является игрой слов - это ошибочное написание числа гугол, - единицы, умноженной на 10 в степени 100 или единицы со 100 нулями.