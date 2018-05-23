Погрозили - и хватит. ZTE может вернуться на рынок США

Министр финансов США Стивен Мнучин во время беседы с вице-премьером Китая Лю Хэвом достигли компромисса по вопросу относительно ZTE.

С китайского производителя могут снять все санкции, которые запрещали американским компаниям предоставлять ему свою продукцию, пишет Engadget.

Запрет был введен после того, как было обнаружено, что ZTE незаконно отправляет американские товары в Иран и Северную Корею. США присудили компании штраф в $1,9 миллиарда, но первоначально согласились приостановить действие запрета на трехлетний испытательный срок. Однако после того, как компания была поймана на лжи, запрет был возобновлен.

Детали новой сделки еще прорабатываются, но ожидается, что китайская компания будет дополнительно оштрафована, а в ее руководстве грядут изменения. Если все детали сделки будут в итоге согласованы, то США снимут запрет на поставки комплектующих и программного обеспечения для ZTE.

Источники, знакомые с текущими переговорами, говорят, что этот вопрос стал козырем для США, и сделка, скорее всего, будет включать в себя снижение пошлины на продукты американского сельского хозяйства и принятие обязательств по покупке больших объемов американских сельскохозяйственных товаров.

Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств.

Ранее НВ сообщало, что китайская компания ZTE заявила, что прекратила "крупную операционную деятельность" после того, как администрация Трампа запретила ей использовать компоненты, произведенные в Соединенных Штатах. ZTE прекратила "основные операции". На заводе ZTE в Шэньчжэне было остановлено производство. Торговля акциями ZTE приостановлена ​​на несколько недель.

По мнению экспертов, ZTE может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и США, говорилось в статье New York Times.