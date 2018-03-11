Подобрать кино, сериал и не пропустить премьеру. Пять лучших приложений с рекомендациями фильмов и сериалов

Кто-то ищет время, чтобы отдохнуть и посмотреть фильм, кто-то пытается отдохнуть от постоянного просмотра фильмов, но и первым и вторым нужен совет, что посмотреть.

Когда выходит слишком много фильмов и сериалов, очень легко пропустить что-то стоящее. Эти пять приложений от НВ помогут разобраться что и когда выйдет, порекомендуют классику или подходящую новинку, а одно из них даже подсчитает сколько времени вы потратили на просмотр всех фильмов.

IMDB

Один из самых больших архивов фильмов и сериалов с поиском по названиям, годам и актерам. Установите его и вы не пропустите ни одного номинанта кинофестивалей и премий со всего мира. С помощью push IMDB сообщит о новых трейлерах. Пожалуй самый большой плюс IMDB - это рейтинги и формула их подсчета, благодаря ей объективно плохой фильм не попадет в топ.

В приложении есть блок с новостями из мира кино, фотоотчетами с кинособытий, а также списки с любимыми фильмами, фильмами, которые вы хотите посмотреть и оценками, которые вы выставляли.

Cinematics

Приложение сайта The Movie DataBase. В отличие от IMDB, Cinematics собирает рейтинги сразу с четырех авторитетных ресурсов, это собственно The Movie DataBase, IMDB, Metacritic и Rotten Tomatoes.Также он показывает постоянно обновляющийся топ-250 IMDB и список актуальных сериалов на Netflix.

На главной у Cinematics быстрое меню с категориями: сейчас в прокате, наивысший рейтинг, самые ожидаемые и популярные. Хочется отметить удобный поиск с фильтрами по жанрам и годам и сортировкой по рейтингам, популярности и дате выпуска. Относительно ваших оценок и понравившихся фильмов, приложение составляет списки с рекомендациями.

Фильмы, которые еще не вышли в прокат можно отметить и приложение сообщит о премьере.

Movie Expert

Приложение украинских разработчиков, которое позаимствовало механику опроса пользователей у популярного приложения для знакомств Tinder. Movie Expert предлагает вам фильм, а вы смахиваете вправо если смотрели и влево если нет. Просмотренные фильмы нужно оценить по 10-бальной шкале, а непросмотренные либо добавить в список желаний либо отбросить.

После того, как вы отмечаете 5 любимых фильмов, алгоритм начинает подбирать кино, которое теоретически вам может понравиться, чем больше голосов и оценок, тем точнее рекомендации. Также в приложении есть поиск по фильмам, описания, трейлеры и оценки других пользователей.

Hobi

Это приложение заточено под сериалы. Вы подписываетесь на любимые сериалы и Hobi вам напоминает о выходе новой серии. В приложении можно отмечать серии, которые вы уже посмотрели. Также в нем есть описание всех эпизодов.

Hobi поддерживает сервис Trakt, это база данных о просмотренных вами сериалах и фильмах, если у вас есть аккаунт в Trakt, его можно синхронизировать с Hobi, и вся информация подтянется в него автоматически.

CineTrak

Это приложение собирает статистику о просмотренных сериалах, фильмах и на основе ваших пожеланий составляет рекомендации. В нем есть описания фильмов, трейлеры, рейтинги IMDB, Metacritic и Rotten Tomatoes, отзывы пользователей. В качестве бонуса он подсчитывает суммарное время, которое вы потратили на просмотр фильмов. Нужно ли вам это знать;)

Чем больше вы добавите в него любимых фильмов, тем точнее CineTrak подберет рекомендации. Также приложение регулярно обновляет информацию о выходе новых серий и премьерах.

CineTrak также как и Hobi поддерживает синхронизацию с Trakt.