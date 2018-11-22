Не мы такие, жизнь такая. Почему в Украине не скоро исчезнет интернет-пиратство

Украинцы должны платить почти 2 тыс. грн ежемесячно за базовые подписки на легальный онлайн-контент. Это будет накладно даже для людей со средним достатком. Хотя, это не единственная причиная, почему интернет-пиратство еще долго не исчезнет из Украины.

Ровно 10 лет назад правоохранительные органы Украины закрыли популярный файлообменник Infostore. Официальной причиной стало распространение порнографии, хотя, по такой логике, соцсеть Вконтакте нужно было сворачивать в то же время, а не в 2016-м.

Тем не менее, уже летом 2009-го, Infostore своего рода возродился в популярном по всему миру онлайн-хранилище ЕХ.UA. После многочисленных судебных исков от Adobe Systems In., Microsoft Corporation и международных студий звукозаписи, ЕХ.UA также прекратил свою работу в конце 2016-го.

Стало ли это преградой для украинских онлайн-пиратов? Конечно, нет. По данным портала Similarweb, только за октябрь 2018-го украинские пользователи в общем сгенерировали более 70 млн просмотров таким сайтам с нелицензированными фильмами, как gidonline.in, kinokrad.co, kinogo.by, baskino.me и ex-fs.net.

В связи с этим, НВ разбиралось, почему у нас не скоро исчезнет интернет-пиратство и сколько украинцам нужно платить за оригинальный контент.

Фильмы/сериалы

Безусловно, одними из самых популярных нелегальных файлов в сети остаются пиратские копии фильмов. Многие люди даже и не подозревают, что за кино в цифровую эру тоже нужно платить, а не пользоваться классическими ключевиками “смотреть онлайн бесплатно”.

Но, чтобы платить роялти Джерарду Батлеру и быть как он законопослушным гражданином, вам стоит прибегать к платным услугам лицензионных площадок. Одной из немногих, которые предоставляют подобный сервис в Украине, является Google Play Фильмы.

Цены за просмотр там довольно адекватные. К примеру, посмотреть прошлогоднего номинанта на Оскар “Три билборда на границе Эббинга, Миссури” можно за 21 грн. Правда, это только услуга проката на 48 часов после начала просмотра. Купить фильм для хранения на своем носителе стоит 505 грн, а в HD-качестве - 562 грн.

Казалось бы, пережить можно, ведь прокат большинства фильмов на этой платформе стоит от 20 до 40 грн, а купить некоторые ленты можно и за 80 грн. Главная проблема в том, что кинотека Google довольно скудна: самые кассовые ленты вроде “Крестный отец”, “Гарри Поттер” или “Один Дома” там еще можно найти, но вот любители независимого кинематографа США, фильмов Дэвида Линча, Ларса Фон Триера или, не дай бог, Андрея Звягинцева буду огорчены. О более нишевых продуктах можете забыть.

С сериалами все еще хуже. Если вы фанат современных американских студий HBO, Netflix, СBS и т.д., - в Украине вам будет тяжело, ведь большинство контента для нас недоступно. Вновь становится актуальным VPN и онлайн-кинотеатры других стран (в частности, России).

Да, Netflix уже как два года легальны в нашей стране, но базовая месячная подписка стоит от 8 евро (250 грн). Не говоря уже о том, что все перечисленные сервисы в своем большинстве продают контент с оригинальной (в лучшем случае - русской) озвучкой. Найти кино/сериал с официальным украинским переводом - почти невозможно.

Подытожим: взять в прокат на 48 часов, предположим, пять фильмов в месяц (естественно, какие вы найдете, а не какие захотите) обойдется вам примерно в 150 грн, плюс самая скудная подписка на сериалы от одного лишь Netflix - 250 грн. Итого - 400 грн в месяц.

Музыка

С закрытием Вконтакте и блокировкой различных российских нелегальных аудиохранилищ, доступ к пиратской музыке несколько усложнился. Но, украинская “черная каракатица” продолжает брать на абордаж всевозможные торрент-трекеры и воровать деньги у музыкантов.

Хотя, возможно именно музыка станет первым рубиконом, после которого в нашей стране начнуть платить за онлайн-контент, поскольку на этом поприще действительно существует хороший спектр услуг за относительно небольшие деньги.

Как уже писало НВ, на прошлой неделе в Украине начала работу четвертая лицензионная онлайн библиотека аудио.



Наряду с Dezeer, Google Play Music и Apple Music свои услуги теперь будет предоставлять и YouTube Music. Месячная подписка на эти сервисы недорогая, - варьируется от 59 грн (Google Play Music) до 130 грн (Apple Music и Dezeer).

Несмотря на наличие у платформ многомиллионного архива аудио, а у некоторых, как Dezeer, даже в высочайшем формате FLAC, истинным меломанам также будет сложно найти свою музыку. Но, если вам хватает архивов по нескольким жанрам, чартов популярных радио и наиболее просматриваемых музыкальных клипов на YouTube - даже одного из четырех доступных в Украине сервисов вам будет более чем достаточно.

Подытожим: средняя стоимость месячной подписки на сервис, который позволит слушать музыку без рекламы в фоновом режиме и загружать контент, обойдется вам в 80 грн.

Видеоигры

C видеоиграми для украинцев все также немного проще, чем с фильмами. В частности, благодаря игровым сервисам вроде Origin, Steam и т.д. Правда, это удовольствие для тех, кто позволяет себе не скупиться.

К примеру, стоимость базовой подписки прошлогоднего футбольного симулятора Fifa 18 (взломанная версия которого уже давно доступна на нелегальных хранилищах) составит 420 грн. А за свежую версию Fifa 19 вам придется отдать более 700 грн. В таком случае, поиграть в нее вы сможете на несколько месяцев раньше чем те, кто ждут пока умельцы-пираты зальют “кряк” в сеть.



Не меньше проблем и у законопослушных “консольщиков”. За очередной хит от Rockstar - Red Dead Redemption 2 - в цифровых магазинах просят 2 тыс. грн, но дисковую версию можно найти и за 1800 грн.

Подытожим: очевидно, что количество потраченных денег в месяц зависит только от самого игромана. Но, если учитывать, что вы собираетесь покупать хотя бы несколько новинок для компьютера или игровой приставки, - откладывать на это придется около 800 грн.

Программное обеспечение

Наиболее интересный пункт статьи, поскольку это то, без чего ваш компьютер не может работать ежедневно, не говоря уже о сотнях гигабайт дополнительного “софта” для профессионалов.

За лицензированную версию Windows 10 онлайн-магазины просят около 3,5 тыс. грн. Это еще полбеды, ведь, в конце концов, вы же не каждый месяц меняете операционную систему. Но вот, что касается необходимых для ежедневной работы программ, - даже за базовый пакет Microsoft Office придется платить 190 грн в месяц.



Ну а если вы еще любите обрабатывать фотографии или что-то в этом роде - добавьте 280 грн в месяц за самую дешевую подписку на пакет Photoshop. О дополнительных продвинутых видеоредакторах и программах визуальных эффектов речь и не идет, поскольку они могут обойтись в тысячи гривен.

Все это, конечно, без учета дополнительных трат на облачные хранилища, платные подписки на СМИ, видео и фотохостинги, за которые давно платят пользователи в цивилизованных странах.

Подытожим: минимальная стоимость подписки на Microsoft Office и доступ к фоторедактору Photoshop обойдется вам в 470 грн в месяц.

Вывод

Быть “честным” среднестатистическому украинцу, который планирует смотреть несколько фильмов в месяц, покупать пару новых видеоигр, слушать музыку и пользоваться базовыми функциями компьютера обойдется в 1750 грн (55 евро). Это без учета оплаты услуг интернет-провайдеров и мобильных коммуникаций.

По данным Министерства финансов, средняя месячная зарплата в Украине за сентябрь 2018-го составила 9042 грн (285 евро). К сравнению, согласно государственной статистике нашей небольшой западной соседки Словении, средняя зарплата за март 2018-го там составила 1670 евро.

Таким образом, словенцы могут отдавать в месяц за минимальные легальные цифровые услуги около 3% от своей заработной платы, в то время как украинцы должны потратить на это пятую часть от кровно заработанных.

Опустим детали о том, что упомянутые лицензионные сервисы в нашей стране не предоставляют пользователям и части доступа к медиаконтенту и программам, которые бесплатно можно скачать с пиратских хранилищ.

Дойдет ли когда-нибудь до Украины культура легального употребления контента? Наверное, дойдет. Но, точно не раньше, чем банальное наличие денег для этой культуры.