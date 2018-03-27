Фантомас разбушевался. Почему в РФ хотят заблокировать популярные мессенджеры

Большой Брат в РФ хочет все видеть и слышать. Поэтому российские власти требуют, чтобы мессенджеры следили за пользователями

Россия объявила крестовый поход против мессенджеров и приватности пользователей в интернете. Чем закончится эта война и какие уроки может усвоить из всего этого Украина?

Март 2018 года, похоже, больше всего запомнится скандалами вокруг персональных данных пользователей социальных платформ. Пока на Западе пользователи и государство переживают по поводу того, что технологические компании плохо следят за сохранностью персональных данных на примере скандала с Facebook, на Востоке государства стремятся все больше этих данных получить любой ценой.

Так, в РФ вслед за запретом Telegram (мессенджер Павла Дурова отказался предоставлять Роскомнадзору ключи шифрования) планируют прикрыть и другой популярный сервис для общения – Viber.

НВ объясняет, почему эта затея так плоха для российского интернета и его пользователей и почему небезосновательны опасения, что в Украине может произойти то же самое.

Три кита цензуры

В России последовательно вводят интернет-цензуру уже несколько лет. Формальным поводом для этого служит «борьба с терроризмом».

Есть несколько законодательных инициатив, которые позволяют Роскомнадзору блокировать социальные платформы (не только их, но в данном случае это не важно).

Законодательство РФ требует от мессенджеров регистрацию в соответствующем органе как «организатора распространения информации». Само понятие и реестр появились в 2014 году одновременно с «законом о блогерах».

Отказ от процедуры тоже уже несколько раз послужил причиной запретов сервисов. Так, в апреле 2017 года Роскомнадзор заблокировал интернет-рацию Zello. Официально – потому что компания не уведомила российские власти о начале работы в стране. Неофициально – потому что в ней дальнобойщики координировали свои действия во время акции протеста против системы «Платон».

Весной прошлого года с аналогичной проблемой столкнулись Telegram, WeChat, мессенджер BlackBerry и Line. Через несколько дней WeChat разблокировали и обязали внести данные о себе в реестр.

Telegram также не был заблокирован, хотя Павел Дуров отказался выполнять требования государства. Вместо ущерба компания получила неожиданный репутационный бонус – мессенджер стремительно нарастил аудиторию, так как даже с национального телевидения транслировалась идея, что он надежно защищает информацию. К весне нынешнего года глобальная аудитория Telegram достигла 200 млн (два года назад она была примерно в 10 раз меньше).

В 2014 году власти обязали иностранные компании хранить персональные данные россиян на серверах на территории РФ. В ноябре того же года, в связи с нарушением этого требования, в России был закрыт доступ к Linkedin. Facebook и Twitter выполнили требование.

Самым значимым событием в борьбе со свободой слова стало принятие в июне 2016 года «пакета Яровой» (его называют так по имени одного из его авторов Ирины Яровой). Это так называемые антитеррористические законы, которые в том числе обязуют операторов хранить звонки и переписку абонентов в течение трех лет, а интернет-сервисы, использующие шифрование – расшифровывать по требованию ФСБ любое сообщение любого абонента.

Из-за отказа выдать ключи шифрования ФСБ в очередной раз вернулась к идее заблокировать Telegram. Согласно данным реестра, на данный момент сервис все еще открыт. По той же причине в России могут заблокировать Viber.

С июля 2018 года, когда вступит в действие очередной закон из «пакета Яровой», мессенджеры обязаны будут в течение года хранить данные о фактах отправки сообщений и звонки, сообщения, видеозвонки в течение полугода.

1 января 2018 года в РФ также вступил в силу запрет на анонимное использование мессенджеров, но в этом направлении о нарушениях и, соответственно, запретах, пока не слышно.

WeChat и Facebook запреты не коснулись

Хотя российские власти прицельно бьют по мессенджерам, требуя от них регистрации, хранения данных о пользователях на территории страны, выдачи ключей шифрования и т.д., есть два сервиса, которые никакие волнения практически не касаются. Это китайский WeChat и американский Facebook.

WeChat в данный момент внесен в реестр организаторов распространения информации. Но так как это было сделано задним числом после поблажки со стороны Роскомнадзора, это наводит на мысли, что для российских компаний блокировка основного инструмента для общения с китайскими партнерами оказалась слишком невыгодной и пришлось идти на уступки.

Facebook в реестре нет. Хотя эта социальная сеть уступает по популярности локальным (Вконтакте и Одноклассники), она так или иначе имеет заметную долю и речь идет о миллионах. Но Facebook, как и похожие социальные сети родом из России, позволяют собирать огромное количество персональных данных и являются эффективной площадкой для формирования общественного мнения.

Хорошие соседи – счастливые друзья

Россия – не единственная страна, которая идет по пути блокировки социальных ресурсов в борьбе с «внешним врагом» или «массовыми беспорядками».

Самый известный и самый успешный пример – Китай, где заблокировано большинство популярных глобальных сервисов, а локальные мессенджеры полностью подконтрольны власти и раскрывают любую информацию по запросу. Хотя обойти великий китайский файервол реально, тактика запретов в купе с тотальным незнанием иностранных языков медленно дают свои плоды.

В стране появилась система социального рейтинга, учитывающая любую активность пользователя. Самые неблагонадежные китайцы не могут больше пользоваться самолетами и поездами и испытывают другие проблемы во взаимодействии с обществом. Власти регулярно усиливают цензуру. Например, недавно, в китайском интернете запретили букву N, так как она может использоваться для критики власти.

В конце 2017 года в связи с массовыми протестами в Иране заблокировали Instargam и Telegram. Последний был самым популярным мессенджером в стране, а Иран был одной из ключевых стран для Telegram. Официально причиной запрета стали антиправительственные каналы.

После неудачной попытки переворота в Турции в 2016 году под запрет попали Facebook, Twitter, WhatsApp и YouTube.

Кроме того, мессенджеры и социальные сети регулярно попадают в опалу временно, во время массовых волнений во многих развивающихся странах.

Украина – не Россия?

Тыкая пальцем в российских чиновников, было бы наивно полагать, что Украина с ее системой ценностей и отношению к свободе слова находится где-то в другом месте относительно северного соседа.

В мае 2017 года в стране, под эгидой защиты от слежки со стороны российских спецслужб, попали под запрет все крупнейшие российские сервисы. Также в стране обсуждаются законы, аналогичные «пакету Яровой» - то есть требующие чтобы провайдеры установили специальное дорогостоящее оборудование для слежки за пользователями.

Безусловно, террористы и враги государства тоже пользуются интернетом для координации своих действий (даже мессенджерами вроде Telegram, ага). Но террористы – достаточно мотивированы, чтобы быстро находить способ обойти запрет. Кроме того, по-настоящему защищенные платные мессенджеры никто не отменял. Их, кстати, пока нигде не блокируют. И виртуальные частные сети (VPN) все еще спасают от инициатив властей.

Безусловно, такие компании как Вконтакте, Яндекс и Mail.ru не стеснялись собирать большое количество персональных данных о пользователях. Но недавний скандал с Facebook показал – они не единственные. И не единственные, кто распространяет фейковые новости и следит за пользователями. Получается, что с одной стороны, персональные данные и «уши» украинцев закрываются от одних крупных корпораций, которые могут сделать с ними что-то плохое, с другой – остаются открытыми для других, которые также могут их использовать в своих целях в любой момент.

В Украине, как и в РФ, есть своя священная корова, на которую любят уповать законотворцы в запретном порыве. Пока россиян пугают террористами, которые устраивают диверсии на границах, взрывают дома и берут заложников, украинцев стращают воинственным соседом, который пролезет в любое людное место со своей пропагандой.

Но можно взглянуть на Европу, где тоже немало проблем, только решаются они иначе. В Европе есть проблемы с терактами и потоком мигрантов, есть стремление защищать персональные данные граждан и бороться с фейками и провокациями в соцсетях.

Открытые мессенджеры не мешают предотвращать диверсии, а для борьбы с утечками данных в ЕС используются другие законы. Так, компании могут получать только те пользовательские данные, которые те сами разрешили. Немецкие законодатели потребовали от соцсетей удалять в течение суток контент, который может привести к разжиганию ненависти. Давление общества и властей разных стран на Facebook вынудило компанию ограничить доступ третьих лиц к данным пользователей. Подобные законы, а также работа органов правопорядка (а не цензура) помогают решать проблемы и справляться с вызовами, которые бросают новые инструменты общения.

Цензура служит только для усиления цензуры, для строительства еще одной великой стены в интернете.