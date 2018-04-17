Прощай iPhone, здравствуй Nokia. Почему в мире падают продажи смартфонов

Недавно появился слух о том, что Nokia планирует реинкарнацию очередного бестселлера (не из нашего списка, но все же). Возможно, в скором времени на рынок выйдет обновленный телефон Nokia 2010 с 4G, WhatsApp и Facebook.

Этот слух можно было бы проигнорировать или сопроводить саркастическим комментарием, если бы не одно «но». Согласно данным аналитических компаний, в 2017 году впервые в истории современных смартфонов продажи последних упали или остались на том же уровне (зависит от отчета, но в целом можно говорить о том, что рынок замер). А вот «звонилок», наоборот, выросли на 5%, говорится в отчете Counterpoint Research.

Происходящему есть логичное объяснение.

Бедным тоже нужны телефоны

Рынок мобильных устройств в мире развивался очень неравномерно.

Развитые страны, где, к тому же операторы активно строят современные сети и стимулируют население покупать устройства кредитами, рассрочками и специальными предложениями, быстрее пришли к насыщению. Пользователи сначала быстрее обзавелись обычными телефонами, затем 3G-терминалами и наконец 4G-смартфонами, которые также быстро сменят 5G-терминалы (если к тому моменту смартфоны не начнет вытеснять какой-нибудь пока неизвестный класс устройств). Это происходит, например, в Европе, США, развитых странах Азии.

В странах с меньшей покупательской способностью и ограничениями в развитии современных сетей (как Украина, где 3G и 4G появились с большим отставанием) смартфоны стали появляться позже и рынок рос преимущественно за счет недорогих устройств.

Сегодня в Украине, например, средняя стоимость продаваемого смартфона, согласно исследованию GfK Ukraine и MOYO.ua, составляет 5100 грн, это меньше 200 долларов. Больше, чем в Индии, но меньше, чем в Европе.

Рынок той же Восточной Европы развивается относительно динамично в том числе за счет нашей страны и России, где в 2017 году несколько стабилизировалась экономическая ситуация. Жители этого региона уже могут себе позволить смартфоны и в принципе их активно и покупают. Растет средняя стоимость продаваемого устройства, пользователи меняют старые бюджетные модели на более продвинутые, но по сути это только уравновешивает продажи. Тут они растут, в то время как на развитых рынках падают.

В то же время в мире остается большое количество стран, где проникновение мобильной связи далеко от 100%. Это, в частности, развивающиеся страны Азии и Африки, и они продолжают самый бурный рост, но здесь покупателям не принципиально выбирать смартфон, они еще более чувствительны к цене и ищут удовлетворения базовых потребностей в связи. Выбирая мобильное устройство, жители этих стран зачастую могут даже не иметь предыдущего опыта и не понимать, зачем нужен экран получше, камера помегапиксельнее и «железо» попроизводительнее. Не только не знают, но и не имеют средств на продвинутые альтернативы.

Пользователям в таких странах телефон нужен не столько для того, чтобы удобнее прокладывать маршруты по городу или постить разумное, доброе, вечное в Facebook, Twitter и Instagram. Это предмет жизненной необходимости, потому что он может заменить не только средство связи, но и кошелек, паспорт, учебники, банки и многие другие вещи. Сегодня все это умеют и фичерфоны, которые теперь получают поддержку 4G.

В бедных регионах мира драйвером для мобильной связи стал финтех

Мобильные кошельки становятся первым сервисом, который используют новые пользователи, так как банковская инфраструктура в подобных регионах не развита, есть проблемы с личными документами, как следствие – у людей просто нет иного доступа к финансам. Именно так – в бедных регионах мира драйвером для мобильной связи стал финтех и новое поколение связи.

Также в ряде таких стран Facebook предоставляет бесплатный доступ (без платы за трафик имеется в виду) к собственным сервисам, а это – возможность общаться бесплатно. И тут тоже не нужен смартфон, Facebook готов работать в «звонилках».

Борьба за индийский рынок

После того, как китайский рынок смартфонов достиг насыщения и впервые в истории показал снижение продаж, славным рынком для производителей стала Индия. И лучше всего там сейчас себя чувствуют все те же китайские компании, которым стало тесно на родине.

Индия – это страна с миллиардом населения, среди которых только у 24% есть мобильный телефон, по данным Statista. Этот рынок настолько огромен, что снижение продаж смартфонов только в этой стране привело к отрицательным результатам в панели Gfk во всем многонаселенном регионе.

По слухам, специально для Индии Apple представит в этом году iPhone SE 2. Ранее из-за роста пошлин на импорт компонентов и устройств купертиновцы перенесли в Индию производство iPhone SE, который был страшно популярен в этой стране.

В этом году для внутреннего рынка могут организовать производство iPhone 6S Plus на территории страны.

The Verge пишет о том, что Google, вероятно, разрабатывает недорогой Pixel специально для Индии.

Samsung, как передает AndroidHeadlines, также запланировал устройства специально для этого рынка на 2018 год. Подробностей о них пока нет. Но причина для беспокойства очевидна – компания долгие годы лидировала на этом рынке, а сейчас ее позиции пошатнулись под натиском бюджетников Xiaomi.

Сверху индийский рынок захватывает OnePlus. У компании хоть и нет собственного производства на территории страны, но в четвертом квартале прошлого года ей удалось занять 50% топового сегмента с устройствами, которые существенно дешевле флагманов Samsung и Apple.

То есть все крупнейшие производители смартфонов развернули нешуточную борьбу за огромный индийский рынок. Только победителем на нем могут оказаться совсем не они, а те, кто предложит самые дешевые фичерфоны с поддержкой социальных сервисов и 4G.

Второй шанс для аутсайдеров

В прошлом году компания HMD Global реализовала 70 млн устройств под брендом Nokia, большинство из которых – «звонилки». Многие работают на KaiOS.

На той же ОС выпускает устройства индийский мобильный оператор Jio. Именно его предложение стало бестселлером, который потеснил смартфоны в Индии. Устройства на этой ОС распространяются и в Африке и других бедных регионах.

Последние несколько лет гегемония Android и Apple на рынке мобильных устройств казалась непоколебимой.

С пафосом была похоронена мобильная ОС от Microsoft (мы рассказывали отдельно о том, почему у Microsoft пока ничего не получилось), забылись попытки завоевать рынок Firefox OS, утихли амбиции Alcatel по завоеванию развивающихся рынков смартфонами на Sailfish OS. Однако, подобно назгулам, призраки этих операционных систем в последнее время восстают из небытия.

KaiOS – это мобильная операционная система, созданная на осколках ранее не взлетевшей Firefox OS. Ее развитием занимается сообщество, а в качестве партнеров проекта уже засветились Facebook, Google, Twitter, NXP, Spreadtrum, Qualcomm, Sprint, AT&T, T-Mobile и другие.

Телефоны на KaiOS, помимо Nokia и Jio, выпускают Alcatel, iTel, Tecno, Infinix. ОС предназначена для низкопроизводительных кнопочных устройств, она быстрее, «легче» и энергоэффективнее того же Android. Поддерживает 4G LTE, GPS и Wi-Fi, приложения под нее написаны на HTML5. Среди них есть и Facebook, и сервисы Google, и многое другое.

В рамках MWC 2018 разработчики представили новую версию этой операционной системы, а подхватили ее вендоры и операторы, которые стремятся завоевать долю в развивающихся странах.

На том же мероприятии напомнили о себе и разработчики Sailfish OS, выпустив третью версию системы. Она по-прежнему мало распространена и перспективы туманны, но стоит сказать, что на этот раз разработчики выбрали хорошее время.

Наконец, Google также не стоит в стороне от происходящего. У компании были проблемы с восприятием ее ОС на дешевых устройствах с бюджетным железом. Чтобы справиться с этим, Google представила Android Oreo Go Edition – систему, которая предназначена для смартфонов с 1 ГБ ОЗУ и меньше. Она занимает меньше места, а специальные облегченные приложения работают на ней быстрее (возможности, на фоне обычного Android урезаны, но у звонилок они тоже невелики).

Став комфортными для работы, такие ультрабюджетные смартфоны помогли бы компании привлечь внимание аудитории в бедных странах. Тем более что сторонних приложений у облегченной версии Android больше, чем у KaiOS, да и ресурсы Google позволяют привлечь больше партнеров.

В этом году появились устройства на Android Go от Alcatel, Nokia, Lava и других. Google совершенно точно намерена сражаться за развивающиеся рынки. Вот только вопрос в том, что предпочтут пользователи. Все предложения – и на Android Go, и на KaiOS – находятся в ценовой категории до 100 долларов.

По мнению аналитика Counterpoint, значительная часть пользователей фичерфонов в Индии не планирует переходить на смартфоны

По мнению аналитика Counterpoint Нейла Шаха, значительная часть пользователей фичерфонов в Индии не планирует переходить на смартфоны, им вполне достаточно текущих возможностей «звонилок» с поддержкой 4G.

Аналогичные результаты показывает исследование Mobile Marketing Association и Kantar IMRB. И если местные операторы будут поддерживать продажи таких устройств, американской компании будет сложнее прорваться на этот привлекательный рынок.

Однако в IDC считают, что провал смартфонов был временный – в 2018 году все вернется на круги своя за счет топовых устройств, развития умных ассистентов и роста китайских брендов. Но это значит, что и на бедных рынках продажи смартфонов должны будут вырасти.