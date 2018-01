Почему украинский бизнес должен молиться на IT-разработки, – глава D2 Владимир Демяненко

Чтобы победить в конкурентной борьбе не только на глобальном рынке, но и в Украине, среднему и даже мелкому бизнесу пора применять современные IT‑разработки.

В нашей стране заканчиваются "благословенные" времена невероятно дешевого человеческого труда. При этом украинский бизнес не спешит внедрять технологические новинки, многократно повышающие эффективность деятельности. Этими и другими своими наблюдениями с НВ поделился Владимир Демяненко, сооснователь и партнер компании D2, занимающейся IT-разработкой маркетинговых решений.

– Как Вы оцениваете степень цифровизации украинских предприятий?

– Международный Индекс технологической готовности, который составляет Мировой экономический форум, ставит Украину на 64 место. Причем влияние цифровых технологий на социальную жизнь в Украине оценивается выше, чем на экономическую.

По нашей оценке, большинство компаний, работающих в Украине, диджитализованы на 15-20%. Это 1С, простые CRM и подобные решения. Есть компании с высокой степенью цифровизации – например, e-commerce ритейл, ряд промышленных предприятий.

– Почему в Украине такой низкий показатель проникновения новейших технологий?

– У такого низкого уровня есть несколько причин. Первая – цифровизация не была в высоком приоритете. Если представить потребности бизнеса в виде пирамиды Маслоу, то цифровизация занимает один из верхних уровней. А украинские предприятия все это время инвестировали в потребности первых уровней (производство, финансовая система, логистика и т.п.). Сейчас как раз начинается этап, когда "базовые потребности" удовлетворены и идет переход к цифровизации.

Вторая причина – украинские компании не знают, к кому обратиться за цифровизацией. Нет достаточно систематизированной информации, разъясняющей "кто есть кто" на рынке. Недавно столкнулся с ситуацией, когда крупный FMCG производитель заказал большую IT разработку – ERP-систему – у маленькой IT студии. В которой пять разработчиков и совсем нет бизнес-аналитиков. Это рискованное решение, можно здорово набить шишки, потом все переделывать.

Третья – дефицит качественного предложения комплексных IT решений для внутреннего рынка. Почти все украинские IT разработчики занимаются зарубежными заказами. Не только потому, что "оттуда" есть большой платежеспособный спрос, и украинские заказчики неинтересны. Не согласен я и с распространенным мнением, что украинский бизнес не готов выделять бюджеты, необходимые для качественных IT решений. Думаю, большинство крупных украинских разработчиков просто не развивают в себе часть экспертизы, необходимой для решения задач бизнеса. Для зарубежных заказчиков бизнес-анализом, проектированием систем, управлением проектами занимаются американские и европейские IT компании. По сути, с локальным бизнесом работает всего несколько комплексных разработчиков, если мы не берем в расчет фрилансеров и маленькие студии, не выдерживающие требований к проектированию.

Мы в D2 приняли решение идти этим путем, ищем и растим специалистов. И видим, что на рынке именно эти эксперты, в отличие от программистов и дизайнеров – в большом дефиците.

– Какая динамика цифровизации прослеживается за последние несколько лет?

– Я вижу огромное желание украинского бизнеса цифровизироваться. Не видел исследований на этот счет, но могу судить по нашей собственной динамике спроса. За 2017 год мы выросли в обороте в 10 раз, и это все заказы с внутреннего рынка. Да, D2 растет быстрее рынка, но среднерыночный рост очень высок, я бы оценил его как пятикратный за последние три года.

При этом рынок растет за счет количества компаний, которые начинают заказывают IT продукты, за счет количества запросов на одного заказчика, а также за счет усложнения запросов.

– Что может подтолкнуть украинских предпринимателей цифровизировать свой бизнес быстрее?

– Два главных фактора – конкуренция, международная и внутренняя, а также рост зарплат.

Украина открывается международным рынкам. Несистемному бизнесу тяжело конкурировать с системным, и предприниматели это понимают. Без IT решений многие бизнесы не смогут выйти на международный рынок и полноценно конкурировать.

Внутренняя конкуренция: в разных сегментах рынка на украинский рынок выходят высокоавтоматизированные игроки. Они смогут забрать большую долю внутреннего рынка у слабо диджитализированных украинских компаний. Потеря внутреннего рынка является серьезным фактором для принятия решения о старте внедрения IT решений.

Фонд заработной платы становится более ощутимой строкой расходов в бюджете предприятия. За последние годы выросла минимальная заработная плата, и сотрудник, которого за 2,5 тыс. гривен можно было бы посадить вести складские книги, стоит уже 10 тыс. Поэтому автоматизация этого процесса окупится быстрее. И так по многим бизнес-процессам. Время невероятно дешевого человеческого труда в Украине уходит.

Есть и дополнительные факторы, которые подталкивают украинский бизнес к IT. Сегодня, когда в стране уже хорошо выстроены логистика и платежи в интернете, рванули вперед маркетплейсы. Теперь это не только онлайн-магазины, но и контент-платформы. И параллельно продавцы, которые становятся все более жесткими переговорщиками. С одной стороны, они открывают новые возможности интернет-канала сбыта для производителей. С другой – становятся серьезными конкурентами, выводя на рынок и продвигая товары собственных сетей. Это подталкивает производителей к развитию собственной e-commerce системы. Они понимают, что выгодней общаться со своими покупателями напрямую. В перспективе двух-трех лет такие вложения полностью окупаются.

Технологии развиваются, и все более сложные продукты становятся дешевыми и доступными. Их могут позволить себе производители и ритейлеры.

По нашим прогнозам, в 2018-2019 годах украинский бизнес "распробует" цифровизацию и начнет ее применять системно.

– Какие преимущества он при этом получит?

– Разные виды автоматизации дают разные выгоды. Не буду останавливаться на тех, что дают автоматизация предприятий, ERP решения. Наша специализация – IT решения для маркетинга и продаж. Тут преимущества – расширение аудитории и прямая коммуникация с ней. Еще одно – возможность создания омниканальности, когда взаимодействие с покупателем в интернете и "каменной" рознице объединены в единую систему. Благодаря цифровизации у предпринимателя повышается качество жизни. Остается больше времени для творчества, инноваций, развития.

– Вы можете рассказать о конкретных примерах цифровизации?

– В 2017 году мы создали программный комплекс предоставления микрозаймов для компании финансовых услуг AmoCredit. Это ситуация, когда сам бизнес построен на IT системе. AmoCredit заменил ею десятки рабочих мест. Обработка Big Data помогает специалисту, принимающему решение: подсказывает детали, на которые человек может просто не обратить внимания.

VR (виртуальная реальность) впервые была применена нами для фармацевтов при создании диджитал trade&btl кампании нового продукта - пробиотика "Турбиотик". Чтобы избалованные многочисленными торговыми представителями провизоры аптек по всей стране узнали о продукте, их надо было эмоционально захватить, удивить. VR справился, многие заглянули в очки виртуальной реальности впервые в жизни, это стало ярким впечатлением. Заказчик расширяет применение идеи на другие страны, то есть, украинская кампания дала результат.

Компания Nestle, для которой мы сделали ряд проектов в 2017 году, синхронизировала активности в магазинах, в рекламе, и на диджитал-платформах, работающих с покупателями. В результате сайты стали логичным завершающим пунктом в омниканальной коммуникации с покупателем.

Мы также разработали систему продаж для магазина органических продуктов izsela.ua и производителя заквасок для йогурта Good Food.

У нас есть понимание, как работает крупный логистический бизнес. Мобильное приложение для Укрпочты - один из проектов, планирующийся к запуску весной. Приложение не решает одну конкретную задачу, а состоит из комплекса функций, которые могут быть как самостоятельными, так и перетекать одна в другую.

У национального почтового оператора есть задача удовлетворять простые базовые потребности (отследить посылку или найти индекс) и не разочаровать продвинутых юзеров. Мы понимаем, с насколько широкой аудиторией работаем. Нужно понравиться всем, внедрить все сервисы. Ведь сегодня Укрпошта – это не только доставка отправлений, но и финансовые услуги. Как например, денежный перевод "З картки додому". Представьте, что прямо с мобильного приложения с помощью банковской карты у вас есть возможность отправить перевод, например, своей бабушке, и при этом ей не нужно идти в отделение, а почтальон принесет деньги домой. Бабушка будет счастлива. Или же возможность через приложение присвоить уникальное текстовое имя вашей посылке. "Черная косуха" вместо привычного набора цифр. Согласитесь, это упрощает услугу в использовании. Или вот еще один из интересных сервисов Укрпочты, который будет внедрен и в приложении – создание собственного дизайна марки. Например, используя свое фото.

С компанией Молочный альянс мы делаем нестандартный для рынка игровой проект, ждем его релиза в январе. Работа с украинскими компаниями дает возможность коммуницировать непосредственно с собственниками бизнеса, давая поле для эксперимента.