23 октября 2018, вторник

Почему строем не ходите? В Китае будут регистрировать пользователей BlockChain

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В Китае будут регулировать BlockChain

В Китае будут регулировать BlockChain

Центральное правительство Китая разработало новое постановление, которое лишает анонимности владельцев криптовалют.

Документ требует от пользователей предоставления своих настоящих имен и национальных номеров идентификационных карточек при регистрации, пишет The Verge

Новые правила открыты для комментариев общественности до 2 ноября, но неясно, когда они вступят в действие. Тем не менее, кажется очевидным, что официальный Пекин скорее всего не будет каким-либо образом модифицировать эти правила.

Предложенная нормативная база включает 23 параграфа и требует, чтобы поставщики услуг в сфере блокчейна регистрировались в Управлении по вопросам киберпространства в течение 10 дней с момента начала предоставления своих продуктов широкой общественности. Процедура регистрации предусматривает сообщение названия предприятия, типа услуг, индустриальных сфер и адресов серверов. Пользователи, нарушающие закон, будут предупреждены, а их учетные записи могут быть заблокированы.

"Провайдеры услуг должны хранить логи и опубликованный пользователями контент на протяжении шести месяцев, а также предоставлять эту информацию по запросу правоохранителей", — указано в документе.

Поставщикам услуг в рамках предложенной концепции не разрешается использовать технологию блокчейн для "производства, дублирования, публикации и распространения" информации или контента, запрещенных законодательством Китая.

Подобные ограничения уже можно увидеть в индустрии мобильных платежей Китая. В отличие от PayPal, WeChat Pay требует, чтобы пользователи регистрировались с банковской картой или национальным идентификатором. У Weibo и других веб-сервисов есть аналогичная политика: вам будет предложено ввести китайский номер телефона.

Эти правила появились после того, как китайский активист в апреле опубликовал открытое письмо о предполагаемом прикрытии сексуальных домогательств в университете. Анонимное сообщение было приложено к транзакции и все еще доступно для прочтения. Удалить эту информацию из сети невозможно из-за принципов работы BlockChain.

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